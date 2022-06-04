ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022 وبعد الإعلان رسميا عن مواعيد الإمتحانات، بدأ البحث عن ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي لكي يتعرف كل طالب على مكان اللجنة التي سيؤدي بها امتحانات نهاية العام، لهذا سنقدم لك الآن كل ما يخص هذا الموضوع.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الإثنين الموافق 20 يونيو حيث سيبدأ الطلاب بدخول الإمتحانات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع، وتبدأ الإمتحانات الأساسية يوم 26 يونيو وتنتهي يوم 21 يوليو.

ارقام جلوس للصف الثالث الثانوي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن ارقام الجلوس سيكون إلكترونياً يوم السبت 4 يونيو على موقع الوزارة ويمكن للطالب الحصول على رقم الجلوس اونلاين من هنا.

( تم نشر ارقام الجلوس يمكنك الحصول على رقم جلوسك عن طريق الدخول على الرابط والتسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد ).

*اذا لم يفتح الموقع سيكون بسبب الضغط عليه ويمكنك أن تجرب في وقت لاحق

وأيضاً وضحت الوزارة أنه سيتم توزيع ارقام الجلوس على الإدارات والمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 5 يونيو، ويمكن لكل طالب الذهاب إلى مدرسته التابع لها والحصول على رقم جلوسه ومعرفة مكان اللجنة التي سيؤدي بها الإمتحان، ونسأل الله التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.