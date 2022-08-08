اذاكر كام ساعة في اليوم.. ما هو أفضل وقت للمذاكرة؟

على الرغم من مرور الوقت وعدة عصور، لا يزال موضوع اليوم شائع للغاية حيث يتم تناول هذا السؤال بشكل متكرر من قبل الطلاب والأساتذة وقد يكون محور المناقشة والبحث وهو ما هو أفضل وقت للمذاكرة؟ وسؤال أيهما أفضل للمذاكرة في النهار أم الليل؟ كلا الجانبين لهما إجابات، حيث يعتقد البعض أن الدراسة في الصباح تحسن الذاكرة، بينما يعتقد البعض الآخر أن الدراسة في المساء تحسنها، أنه لا يوجد شيء مثل الوقت المثالي للدراسة، والذي يمكننا شرحه بالطرق التالية التي شوف نعرضها في مقالنا هذا.

ما هو أفضل وقت للمذاكرة؟

توصلنا إلى الإجابة على سؤال ما هو أفضل وقت للمذاكرة؟ والاستنتاج أنه نظرًا لأنه يمكننا تذكر حتى أصغر المعلومات مثل الأسماء والأماكن والتواريخ والحقائق في الصباح فبذلك ذاكرتنا أفضل بشكل عام في الصباح.

ومع ذلك فإن أدمغتنا تعمل بشكل أفضل في فترة ما بعد الظهر عندما يتعلق الأمر بالمهام التي تتطلب ذاكرة دلالية، أو القدرة على فهم المعلومات الجديدة من خلال دمجها مع ما نعرفه بالفعل.

وهو ما يقودنا إلى حقيقة أن الوقت الأمثل للدراسة هو البدء في تعلم مواد جديدة في وقت مبكر من اليوم، وفي الصباح قبل الجلوس لتنظيم يومك.

فوائد المذاكرة في الصباح

إذا بدأت الدراسة مبكرًا خاصةً إذا كان لديك نوم مريح، هذا سوف يجعلك مليئًا بالطاقة وأكثر قدرة على التركيز، فقد تكون ذاكرتك وقدرتك على التذكر والفهم في أفضل حالاتها.

أفضل وقت للدراسة هو الصباح لأن البيئة أكثر ملاءمة للتعلم وتتيح لك أن تكون أكثر نشاطًا.

إدارة الوقت في مذاكرة الدروس