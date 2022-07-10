اخر كلام.. تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 لجميع المؤهلات في مصر ومفاجئة كبير للطلاب

‏صرحت مصادر خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ‏والبحث العلمي ‏والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية أنها حتى الآن لم تقم بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 ‏بالجامعات الحكومية ‏والجامعات الخاصة والجامعات الاهلية ‏وقد وضحت المصادر ان من يقوم بتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 هو المجلس الأعلى للجامعات وذلك من خلال إحدى الاجتماعات‏ الدورية القادمة التي يقوم بها وما ينشر معلومات عبر السوشيال ميديا ‏عن تحديد موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات 2023 انها مصادر ليس لها أساس من الصحة ‏‏حيث الى الان تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى 2021- 2022 وذلك وفقاً للخطة الزمنية التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

‏ ‏حيث صرحت أحد المصادر بأنه موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات يتم عن طريق التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية كما أضاف أن العام القادم سيكون ‏أكثر استقرارا عن الأعوام السابقة وذلك نتيجة التخلص من هذه الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد مع اضافة بعض مؤسسات التعليم الجديدة ‏وأشار إلى أن بداية العام الدراسي الجديد سيكون في مؤسسة تعليمية جديدة في جميع المحافظات مع اضافة برامج دراسية جديدة تتمثل في الوصول إلى أهداف ‏الرؤية الجديدة للدولة المصرية التابعة لخطة التنمية المستدامة التي قد وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية.

نظام الساعات المعتمدة للجامعات الخاصة

وفى نفس السياق ختمت مجموعة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية عن امتحانات الجامعات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى الحالى 2021-2022 وذلك وفقاً للخطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية لموعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 حيث أعلنت بعض الكليات الخاصة ذات الأعداد القليلة نتائجها والتى تعمل على نظام الساعات المعتمدة ليغلق العام الدراسي الماضي حيث أكد عدد من الرؤساء بالجامعات الحكومية المصرية والخاصة أنه يجب الالتزام بكافة التعليمات والضوابط التى يقوم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية بالإعلان عنها في هذا الشأن.