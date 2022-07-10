اخر كلام.. تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 لجميع المؤهلات في مصر ومفاجئة كبير للطلاب
صرحت مصادر خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية أنها حتى الآن لم تقم بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الاهلية وقد وضحت المصادر ان من يقوم بتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 هو المجلس الأعلى للجامعات وذلك من خلال إحدى الاجتماعات الدورية القادمة التي يقوم بها وما ينشر معلومات عبر السوشيال ميديا عن تحديد موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات 2023 انها مصادر ليس لها أساس من الصحة حيث الى الان تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى 2021- 2022 وذلك وفقاً للخطة الزمنية التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023
حيث صرحت أحد المصادر بأنه موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات يتم عن طريق التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية كما أضاف أن العام القادم سيكون أكثر استقرارا عن الأعوام السابقة وذلك نتيجة التخلص من هذه الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد مع اضافة بعض مؤسسات التعليم الجديدة وأشار إلى أن بداية العام الدراسي الجديد سيكون في مؤسسة تعليمية جديدة في جميع المحافظات مع اضافة برامج دراسية جديدة تتمثل في الوصول إلى أهداف الرؤية الجديدة للدولة المصرية التابعة لخطة التنمية المستدامة التي قد وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية.
نظام الساعات المعتمدة للجامعات الخاصة
وفى نفس السياق ختمت مجموعة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية عن امتحانات الجامعات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى الحالى 2021-2022 وذلك وفقاً للخطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية لموعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 حيث أعلنت بعض الكليات الخاصة ذات الأعداد القليلة نتائجها والتى تعمل على نظام الساعات المعتمدة ليغلق العام الدراسي الماضي حيث أكد عدد من الرؤساء بالجامعات الحكومية المصرية والخاصة أنه يجب الالتزام بكافة التعليمات والضوابط التى يقوم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية بالإعلان عنها في هذا الشأن.