اخر تحديث للعبة ماين كرافت التعليمية 2022 وطريقة تحميلها

تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر الألعاب حول العالم، حيث أنها لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد من نوع الألعاب المفتوحة التي تسمح للاعبين بالانتقال في كافة الأماكن داخل اللعبة، وتقوم اللعبة على أساس بناء المباني المختلفة باستخدام الأشكال الهندسية المجسمة مثل المكعبات وعن طريق استخدام الرسومات والألوان المختلفة، وبسبب انتشار اللعبة بصورة كبيرة قامت وزارة التعليم السعودية بعمل اتفاقية رسمية مع شركة مايكروسوفت من أجل تطوير نسخة تعليمية تحت اسم ماين كرافت التعليمية.

ماين كرافت التعليمية Minecraft education edition

تقوم الحكومة السعودية ككل بما فيها وزارة التعليم على التحول الرقمي بشكل كبير في كافة المجالات وخاصةً بسبب حب الطلاب وتعلقهم بالهواتف الذكية، حيث قامت الوزارة بوضع خطة من أجل توسعة مفهوم البرمجة عند الأطفال وذلك من خلال استخدام أبسط الطرق وهي الهاتف الخاص بهم، حيث تهدف اللعبة إلى تشجيع الطلاب على تعلم لغات البرمجة بأسلوب الألعاب المميز لهم، حيث تم تطوير سلسلة ألعاب ماين كرافت التعليمية وذلك لكي تتيح للطلاب والطالبات القدرة على التعاون معاً من أجل إتمام مهمات اللعبة من بناء مشاريع برمجية وحل المشكلات التي تعد مهارة قوية جداً في وقتنا الحالي.

مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية

تتيح للطلاب والطالبات التعرف على أصدقاء جدد.

تحتوي على أنماط لعب منفردة أو اللعب الجماعي مع الأصدقاء.

تقدم الوزارة طريقة تحميل سهلة من المتجر أو من موقع مايكروسوفت.

لعبة مجانية متاحة لكل الطلاب داخل المملكة.

تتميز بالرسومات ثلاثية الأبعاد الرائعة التي تظهر في التصميمات والمباني داخل اللعبة.

تقوي خيال الطالب وذلك من خلال تخيل شكل المبنى قبل بنائه.

خصائص لعبة ماين كرافت التعليمية بعد آخر تحديث

أعلنت مايكروسوفت عن المواصفات الخاصة التي يجب توافرها في الأجهزة التي سوف يتم تحميل اللعبة عليها وهي كالآتي:

نظام تشغيل: Android

النسخة:17.41.01

اللغة: الإنجليزية

الحجم:127 ميجابايت

طريقة تحميل آخر إصدار ماين كرافت التعليمية للأندرويد

تسهل وزارة التعليم السعودية طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية حيث إنه بعد تطوير اللعبة من قبل شركة مايكروسوفت قامت الشركة برفع اللعبة على متجر تطبيقات جوجل بلاي Google play الخاص بأجهزة الأندرويد، بحيث يمكن تحميل اللعبة بسهولة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن تحميل اللعبة من خلال متجر جوجل بلاي من خلال البحث عن لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition 2022 وتثبيت اللعبة بسهولة.