اختبار قدرات الجامعات لعام 2019 .. و طريقة التقديم للاختبار والأوراق المطلوبة

بعد الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعض الجامعات باستقبال الطلاب لأداء اختبار القدرات للالتحاق بالكليات، ومن هذه الكليات: كليات فنون جميلة(شعبتي العلمي والأدبي وطلاب شهادات المعادلة)، كليات فنون تطبيقية (شعبتي علمي رياضة وعلمي علوم فقط وطلاب شهادات المعادلة)، كلية تربية رياضية،كلية التربية الفنية (شعبتي علمي وأدبي وطلاب شهادات المعادلة)، ووفقا لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حيث ستبدأ التقديم للاختبارات يوم السبت الموافق 6\7\2019 ولمدة 15 يوم حتى 20\7\2019، وذلك من خلال رابط الموقع التنسيق الإلكتروني.

طريقة التقديم للاختبار

تتم عملية التسجيل لأداء اختبار القدرات على الوقع تنسيق الإلكتروني من خلال اربع خطوات:

يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس والرقم القومى الخاص بيه، ثم يسجل دخول للانتفال إلى الخطوة الثانية. سيظهر للطالب الكليات التي تتطلب أداء اختبار للقدرات، يقوم باختيار الكلية التي يرغب باللحاق بها، ثم يضغط على زر حفظ وطباعة. سيتم تحديد موعد وتاريخ الاختبار للطالب وعلى الطالب مراجعة البيانات وتأكيد صحتيها. في الخطوة الأخيرة سيظهر للطالب صورة من الإيصال تحتوي على الكلية التي تم اختيارها وموعد وتاريخ الاختبار، ثم يقوم الطالب بطباعتها والاحتفاظ بها.

الأوراق المطلوبة