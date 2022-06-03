موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443 وموعد إعلان النتائج

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد اختبارات نهاية العام 1443 للمراحل الدراسية المختلفة بالمملكة وبجميع المدارس الموجودة بها سواء المدارس الحكومية العامة أو المدارس العالمية والأهلية وغيرها، وبحسب ما قررته الوزارة فسوف يقوم الطلاب بأداء الامتحانات التحريرية الخاصة بهم بنظام الحصور الفعلي وليس عن بعد مثلما كان الوضع أثناء أزمة كوروتا، وفي السطور التالية نوضح لكم مواعيد الامتحانات والتفاصيل الخاصة بها.

موعد اختبارات نهاية العام 1443

وضحت وزارة التعليم السعودية مواعيد الامتحانات عبر الحساب الرسمي التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسوف تكون بداية الامتحانات يوم الأحد 20 من شهر ذي القعدة الحالي 1443 وذلك للمواد الشفهية والتقويم التكويني والمواد العملية وذلك خلال اليوم الدراسي، وبعد ذلك تبدأ الامتحانات التحريرية بالنظام الحضوري في المدارس بدءا من يوم 27 من ذي القعدة وتستمر حتى يوم الخميس 1 من شهر ذي الحجة وهو نفسي اليوم الذي حددته الوزارة لاستخراج النتائج الخاصة بالطلاب.

نهاية العام الدراسي 1443

تعتبر هذه الامتحانات هي نهاية هذا العام الدراسي الحالي 1443 والذي بعده تبدأ الإجازة الصيفية للطلاب وغيرهم من الموظفين في وزارة التعليم، ويعد هذا العام الدراسي هو الأطول بالنسبة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بسبب تطبيق نظام الثلاث فصول دراسية لأول مرة في المملكة، وبعدما تنتهي الأعمال الخاصة بالتصحيح وعمل كشوف الدرجات سوف يتم إتاحة النتائج لاستخراجها عبر موقع نظام نور.