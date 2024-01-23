اختبارات “جاهزية” تنطلق الأسبوع القادم لقياس جودة مخرجات التعليم الجامعي

تنطلق الأسبوع القادم اختبارات برنامج “جاهزية” للعام الدراسي الحالي بالسعودية، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا، إذ تجري في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير.

طلاب مدارس بالسعودية-مصدر الصورة: واس

تحسين مخرجات التعليم

يهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

وتأتي اختبارات جاهزية كخطوة مميزة لقيـاس ودعـم تحصيـل الطـلبة المتوقـع تخرجهـم، والتي من شأنها تعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من نواتج التعلم لكل مجال تخصصي وتسهم في رفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل.

ولدعم تطبيق الجامعات والكليات السعودية لاختبارات برنامج جاهزية، تعقد الهيئة بالتعاون مع أكثر من 30 شريكًا قطاعيًا ومؤسسات التعليم العالي، حيث تُعدّ هذه الاختبارات قياس عملي لمستوى الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية، وتهدف إلى تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بينها دعمًا وتعزيزًا لتجويد مخرجاتها.

ضمن جهود الهيئة لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات؛ تنطلق الأسبوع القادم اختبارات #برنامج_جاهزية للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا، بهدف قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتحقيقًا… pic.twitter.com/zf8mFhchFT — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) January 22, 2024

تقديم تغذية راجعة

تُسهم نتائج اختبارات برنامج جاهزية في تقديم تغذية راجعة مستمرة لتشخيص وتطوير البرامج الأكاديمية في التعليم الجامعي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.