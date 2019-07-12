اعلن مكتب التنسيق لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الصف الثالث الثانوي الهام الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي لزم لها القبول في الكلية واجتياز الاختبارات للقدرات المؤهلة، بفتح باب التقديم في اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 2019/7/6، حيث أن اختبارات القدرات يتم وضعها وفق شروط وقواعد يتم إصدارها من جانب المجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات للثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 2019/7/20 القادم.

كما قد أعلنت وزارة التعليم عن طرح موقع إلكتروني جديد يتم من خلاله التسجيل في اختبارات القدرات بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، حيث قد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة منذ عام 2017، ونالت التجربة نجاحاً كبيرًا ما بين الطلاب، لذلك فقد قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للطلاب حتى عامنا الحالي وأن تلك الخدمة لن تتوقف ومستمرة.

اختبارات قدرات الثانوية العامة 2019

يمكن لطلاب الثانوية العامة التقدم في اختبارات القدرات من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث أنه قد فتح الموقع أبوابة للطلاب منذ يوم 2019/7/6، ومن المقرر أن تنتهي فترة اختبارات القدرات في يوم 2019/7/20، وأما عن الخطوات التي يجب العمل بها للتقديم في اختبارات القدرات، وهي تتمثل في الأتي:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بوابة الحكومة المصرية.

التسجيل في الموقع من خلال الرقم القومي للطالب.

اختيار الكلية التي يرغب الطالب في أداء الاختبار بها.

ثم القيام بطباعة بطاقة التسجيل للذهاب للكلية المرغوبة التي سيتم إجراء الاختبار بها.

يتم أجراء تلك الاختبارات بعد أن ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019.

يمكن للطالب التسجيل في أكثر من اختبار للقدرات لأدائه في موعده المحدد، ولكن لا يمكن عند الرسوب إعادة الاختبار أو التسجيل في اختبار أخر، يجب التسجيل قبل أداء أي نوع من أنواع الاختبارات.

موعد أجراء اختبارات القدرات 2019

قررت وزارة التعليم العالي أن يبدأ التسجيل في اختبارات القدرات منذ يوم 6يوليو حتى يوم 20 يوليو الحالي، والامتحانات تقام خلال المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع القدرات، ولا تعاد مرة أخرى حيث أن الامتحان يكون مرة واحدة في الكلية المختارة ولا يعاد في نفس الكلية أو في كلية أخرى.

أسماء كليات اختبارات القدرات

تقام اختبارات القدرات على بعض الكليات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، حيث تقام اختبارات في كل من الكليات الآتية:

كلية التربية الرياضية بنين وبنات.

شعبة التربية الفنية والموسيقية في كليات التربية النوعية.

كليات الفنون الجملية بقسمي الفنون والعمارة.

كليات الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، دمياط، بنها، بني سويف.

كلية التربية الموسيقية في الزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية في الزمالك التي تتبع جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كلية التربية في الإسماعيلية شعبتي التربية الفنية والموسيقية.

كلية التربية في جامعة السويس شعبة التربية الفنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في اختبارات القدرات

وضح موقع الحكومة المصرية الأوراق المطلوبة من الطلاب لأداء امتحانات القدرات في كل الكليات السابق ذكرها في أعلى المقال، وتتمثل الأوراق المطلوبة في أداء اختبار القدرات الأتي:

صورة رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وفي حالة التقدم في أكثر من اختبار قدرات يجب إحضار صورة رقم جلوس لكل اختبار.

صورة شخصية للطالب لكل اختبار.

وأما في حالة التقدم لاختبارات القدرات للتربية الرياضية يجب إحضار 2 صورة شخصية لأداء اختبار القدرات بها.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثم يدخل الطالب إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، ثم يقوم بإدخال الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن عدة بيانات (رقم الجلوس، اسم الطالب/ الرقم القومي للطالب، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب “علمية– علمي رياضة – أدبية”).

ثم سوف يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتوفرة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء تلك الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب حتى يقوم بأداء الاختبارات المحددة.

كما أن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة 3 أيام متواصلة.

بعد أن ينتهي الطالب من التسجيل في موقع اختبارات القدرات فعلى الطالب القيام بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

اختبار القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة سواء كانت العربية أو الأجنبية، طلاب شهادات الدبلومات للمعاهد الفنية الصناعية ومدارس الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات التي يمكن أن يتقدموا لاختبارات القدرات بحد أدنى بنسبة 75%، وأما عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات للطلاب الشهادة المعادلة فلم تصدر وزارة التعليم العالي موعد محدد حتى تلك اللحظة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الشهادة المعادلة خلال بيان إعلامي رسمي.