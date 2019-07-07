احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس فور ظهورها عبر بوابة الأزهر للنتائج 2019 علمي وأدبي

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية أخبار عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر للنتائج، حيث أكدت تلك المواقع أنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للقسمين العلمي والأدبي يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، على أنت يتم انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة، فيما سيكون في نفس الوقت إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019.

وقد بدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم 25 من شهر مايو الماضي وقد انتهى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي من الامتحانات في يوم 26 من شهر يونيو الماضي كما انتهى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي من الامتحانات يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي أيضاً، ويترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ عبر بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس بوابة الأزهر

للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج 2019 هناك بعض الخطوات البسطية التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، والتي تتمثل في الدخول أولاً عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج 2019، ومن ثم اختيار المرحلة الدراسية وبعدها كتابة رقم الجلوس ثم نقوم بالضغط على كلمة بحث والانتظار لبعض ثواني معدودة وستظهر النتيجة على الفور بالدرجات.

وفي ذات السياق فقد أكدت مصادر مطلعة وتحديداً فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتصحيح أوراق الطلبة والطالبات في عشر مراكز على مستوى الجمهورية وجاري الانتهاء من جميع الأعمال في المراكز المتبقية على مستوى الجمهورية.

بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

نود أن ننوه على حضراتكم أن موقع بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس هو الموقع الوحيد المسؤول عن نشر نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس ولا يوجد موقع سواه، ولكن نوجد أن نُعلمكم أيضاً أنه هناك بعض المواقع التي تمتلك حقوق نشر النتيجة مثل موقع اليوم السابع لـ نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، أو موقع فيتو ومصراوي، وقريباً إن شاء الله ستكون النتيجة متوفره عبر موقع “نجوم مصرية”.

ومن خلال ما نسعى لتقديمه لحضراتكم سنكون قريبين دائما لجلب أخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، كما سنتابع معكم عبر التعلقيات جميع استفساراتكم وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس والاسم إذا تعثرتم في العقور على النتيجة وسنقوم بجلب نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس ٢٠١٩ عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، أسرة موقع “نجوم مصرية” تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.