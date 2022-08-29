احجز مكانك فيها.. الأماكن الشاغرة في كليات التربية لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق 2022

جاءت كليات التربية ضمن الأعلى من حيث المجاميع في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فيحتاج الطلاب إلى نسب مرتفعة ليتمكنوا من حجز أماكن شاغرة بها، لذا فقد تزايد البحث من قبل النشطاء عن كليات التربية فى الجامعات، حتى يستطيعوا اختيارها أثناء كتابة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وخلال السطور التالية سوف نسرد لكم ما تبقى من أماكن داخل كليات التربية في مختلف جامعات مصر والتي تتعدد ما بين تعليم ابتدائي أو طفولة.

كليات التربية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022

تربية العريش.

تربية أسوان.

تربية (طفولة) أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

تربية (طفولة) الوادي الجديد.

تربية (طفولة) سوهاج.

تربية (طفولة) السويس.

تربية (طفولة) العريش.

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) أسوان.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية (طفولة) العريش.

تربية أسيوط رياضة.

تربية جنوب الوادي رياضة.

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة.

تربية تربية سوهاج رياضة.

تربية تربية العريش رياضة.

تربية تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

تربية تربية كفر الشيخ رياضة.

تربية تربية بني سويف رياضة.

تربية تربية المنيا رياضة.

تربية تربية السويس رياضة.

تربية تربية أسوان رياضة.

تربية تربية الوادي الجديد رياضة.

تربية تربية دمياط رياضة.

تربية تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

أخطاء شائعة أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022