احجز كليتك.. مصروفات كليات جامعة العلمين الأهلية للطب والهندسة

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، في بيان صدر عنه، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بشقيها، واليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس من العام 2022، قال إنه قد تم فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى، على أن يبدأ ذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022، ويستمر لأربعة أيام متتالية أي حتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، بحسب للحد الأدنى الشعبة العلمية الذي وصل إلى 365 درجة فأكثر للطلاب المتقدمين، أي بنسبة 89.02% فأكثر، لعدد 22475 من الطلاب، الشعبة العلمية رياضيات بدرجات 341 فأكثر، أي بنسبة تصل إلى 83.17% فأكثر، وبها عدد الطلاب 15220 طالبة وطالب، ولطلاب الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر، وهي نسبة 64.51%.

جامعة العلمين الأهلية

بعدما حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات قد بجد بعض الطلاب صعوبة في تحقيق أحلامهم بالدخول إلى كليات علمية كانت أو أدبية، لكن هناك فرصة ثانية لهم، وهي عن طريق الجامعات الخاصة والأهلية التي أصبحت تنتشر في كافة أنحاء المحافظات، لذا فخلال السطور التالية سوف نسرد لكم مصاريف جامعة العلمين 2022 – 2023، وذلك بحسب ما حدده المجلس الأعلى للجامعات من ضوابط وشروط تسمح للطالب بالالتحاق بمختلف التخصصات، ومنها اختبارات القبول أو التي تعرف باسم اختبارات القدرات.

مصاريف كليات جامعة العلمين الأهلية

مصاريف كلية هندسة الحاسب بجامعة العلمين 2022 – 2023 تصل إلى 69 ألف جنيه.

مصاريف السياحة تصل إلى 40 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف للغات التطبيقية تصل 43 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف الطب والجراحة تصل إلى 105 آلاف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي تصل إلى 63 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف طب الأسنان تصل إلى 97 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف العلوم الأساسية المتقدمة تصل إلى 48 ألف جنيه مصاريف العلوم الصيدلية تصل إلى 85 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف العلوم الإدارية تصل إلى 46 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف علوم التمريض تصل إلى 31 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

مصاريف علوم الحاسب تصل إلى 69 ألف جنيه بجامعة العلمين 2022 – 2023.

البرامج والمجالات الدراسية بجامعة العلمين الأهلية