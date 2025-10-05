ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي تروي ملاحم أكتوبر لطلاب التحول الرقمي وتشارك بطولة فيلم كرتوني عن والدها

في مشهد يجسد تواصل الأجيال وامتداد روح أكتوبر الخالدة، التقت السيدة ليلى إبراهيم الرفاعي، كريمة الشهيد البطل العميد إبراهيم الرفاعي، أحد أبرز رموز النصر في حرب أكتوبر المجيدة، بطلاب المبادرة الوطنية للتحول الرقمي، في لقاء جمع بين عبق التاريخ ونبض المستقبل.

اللقاء الذي جاء ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقتها الإعلامية رضا الكرداوي، مؤسس المبادرة الوطنية للتحول الرقمي، لم يكن مجرد جلسة حوارية، بل كان درسًا حيًا في الوطنية والتكنولوجيا معًا. فقد فتحت ابنة البطل قلبها وعقلها أمام الطلاب، لتروي تفاصيل إنسانية وميدانية عن بطولات والدها الأسطورية، التي سطرها هو ورفاقه في المجموعة 39 قتال، تلك الوحدة التي دوّخت العدو بعملياتها النوعية وأعادت للأمة العربية كرامتها في لحظات مصيرية من تاريخها.

وخلال اللقاء، لم تكتفِ السيدة ليلى الرفاعي بسرد الذكريات، بل شاركت الطلاب في تجربة فنية رقمية فريدة، حيث تم إنتاج فيلم كرتوني قصير يجسد بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي ورفاقه، مستوحى من قصص حقيقية قدمتها بنفسها للطلاب، الذين استخدموا أحدث أدوات التحول الرقمي في التصميم والتنفيذ.

وأكدت الإعلامية رضا الكرداوي أن الهدف من هذا العمل هو نقل ملاحم أكتوبر إلى الأجيال الجديدة بلغة يفهمونها ويتفاعلون معها، موضحة أن الفيلم يجمع بين دقة المعلومة التاريخية وجاذبية الصورة الرقمية، ليغرس في نفوس الشباب معاني البطولة والانتماء بطريقة عصرية مؤثرة.

وأضافت الكرداوي أن مبادرة التحول الرقمي تهدف إلى ربط التكنولوجيا بالهوية الوطنية، وتشجيع الطلاب على توظيف أدوات العصر في صون الذاكرة المصرية وتوثيق بطولات الأجداد بروح الإبداع والابتكار.

وأكد الحاضرون أن اللقاء مثّل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين القيم الوطنية والتعليم الحديث، ورسالة قوية بضرورة إشراك أبناء الأبطال في نقل التاريخ الحي للأجيال، بما يضمن استمرار تأثيره وصدق رسالته.

وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون إلى تكرار هذه التجارب في المدارس والجامعات، وتضمين قصص الأبطال في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الفداء والتضحية والانتماء.

لقد أثبتت مبادرة التحول الرقمي أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة لصون التاريخ لا لطمسه، وأن بطولات أكتوبر ما زالت قادرة على إلهام العقول وصناعة المستقبل، حين تُروى بروح من عاشها وساهم في صناعتها.