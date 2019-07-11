إليكم رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2019 لإستخراج النتيجة حسب الأسم

نرصد لكم متابعينا الكرام نتائج البكالوريا في سوريا 2019 من خلال موقع نجوم مصرية ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة جمهورية سوريا العربية مساء اليوم الإربعاء الموافق 10-07-2019 عن نتائج البكالوريا وذلك للعام الدراسي السابق في كافة المحافظات التابعة للجمهورية العربية السورية ، هذا ويترقب المواطنين من الأباء والأبناء الطلاب والطالبات الإعلان عن النتائج ، حيث سوف يتم الإعلان عن كافة النتائج لكافة الاقسام العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والتجاري ، ونتمني نحن في إدارة موقع نجوم مصرية التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب .

تعرف على موعد امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية على أنه سوف تبدأ من الثامن والعشرين من تموز إختبارات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة في مختلف فروعها ، وتستمر حتي السادس من شهر آب للفرع الأدبي ، وحتي السابع منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي إمتحانات قسم الشرعية في العاشر من شهر آب .

رابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا

يبحث الكثير من المواطنين في سوريا عن رابط الإستعلام عن نتائج التوجيهي في سوريا ،وذلك بعد إعلان الوزارة عن الإنتهاء من تصحيح كافة الإختبارات ، وسوف نرصد لكم كافة الروابط المتاحة من أجل الإستعلام ، حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام من خلال الروابط التالية : دمشق ، ريف دمشق ، اللاذقية ، طرطوس، السويداء ، هـــنــا