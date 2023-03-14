«التربية العراقية» توضح مستجدات قرار إلغاء نظام الانتساب بدءًا من العام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة التربية العراقية بقيادة معالي الوزير إبراهيم نامس الجبوري إلغاء العمل بنظام الانتساب، بدءًا من العام الدراسي القادم 2023-2024، وقد صدر القرار من المكتب الإعلامي للوزارة أمس الأحد 12 مارس 2023 الموافق 20 شعبان 1444، وأوضحت الوزارة أن القرار سيصب في صالح إطلاق مشروع المدرسة الإلكترونية الحكومية، والتي تضم مناهج دراسية ستبث عبر الصفوف الافتراضية بدءًا من شهر يوليو القادم، وفي التالي كافة التفاصيل حول القرار الوزاري.

مستجدات قرار إلغاء نظام الانتساب وتناغمه مع مشروع المدرسة الإلكترونية الحكومية

في نفس السياق السابق ذكره أطلقت وزارة التربية العراقية مشروع المدرسة الإلكترونية الحكومية والتي تستهدف أكثر من 300 ألف طالب والمراحل المنتهية تعمل على مواكبة تجربة التعليم الإلكتروني والتي أثبتت نجاحها، كما أنها المدرسة الأولى من نوعها بدولة العراق، لذا فقرار إلغاء نظام الانتساب يعد قرار متناغم مع قرار تدشين المدرسة الإلكترونية للفئة التي تحتاج التعليم عن بعد، كما تعد تنوع ودمج لأنظمة التعليم الحديثة والرقمية، واستخدام كافة الأدوات المتاحة للنهوض بقطاع التعليم بالعراق.

أحدث قرارات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لتحقيق الرصانة التعليمية 2023

بالإضافة لما سبق ذكره فقد أصدر معالي وزير التربية العراقية إبراهيم نامس الجبوري عدة قرارات تستهدف تحقيق الرصانة التعليمية بالعراق أبرزها:

أولًا تم إلغاء الدور الثالث للمكملين للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

للمكملين للعام الدراسي الحالي 2022-2023. كذلك تم إلغاء نظام تحسين المعدل للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

أيضًا إلغاء نظام المحاولات بدءًا للعام الدراسي القادم 2023-2024 وفيما بعد.

بالصور قرار وزاري لطلبة الانتساب بأداء امتحانات الفصل الثاني والامتحانات الوزارية

في الختام وجب التنويه بأن معالي وزير التربية العراقية أصدر قرار رسمي بعد كثرة تساؤلات والمناشدات من قبل أولياء أمور طلاب الانتساب في المراحل الدراسية المنتهية بالصف الثالث المتوسط والصف السادس الإعدادي، ولإعطاء فرصة ثانية لمن أخفقوا في أداء الامتحانات، بالسماح لهم بأداء امتحانات الفصل الثاني بالامتحان الموحد لجميع المواد الدراسية.

مع العلم بأنه تم التخويل لادارات المدارس بتنظيم جدول لذلك وتكون معد درجتي نصف السنة والفصل الثاني درجة السعي السنوي للطالب.