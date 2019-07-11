إقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

مع إقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ينتظر الآلاف من أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر وفى حالة ترقب شديد، حيث كشفت مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة 2019 للشعبتين علمي وأدبي، ويتم رصدها الآن والتدقيق والمراجعة لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، ثم يتم إعتمادها من خلال وزارة التربية والتعليم.

إقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة رسمياُ من خلال مؤتمر صحفي فى بداية الأسبوع القادم، حيث صرح السيد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة فى المؤتمر الأخير له أن النتيجة لن يتم الإعلان عنها قبل عقد مؤتمر آخر رسمي، والذي سوف يتم الإعلان فيه عن أوائل الثانوية العامة لعام 2019 على مستوى الجمهورية وذلك بحضور السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة من المسؤلين بالوزارة، ويتم بعد ذلك الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم من قبل عن نسبة النجاح للثانوية العامة 2019 من خلال إختيار عينة عشوائية للمواد المختلفة والتى ظهرت كالتالي:

اللغة الإنجليزية 90%، اللغة العربية 96.5%، الكيمياء 83.4%،الفيزياء 85.4%،الاستاتيكا 85.1%،لأحياء 91.5%،التاريخ 78.2%، الجغرافيا 94.9%، علم النفس والاجتماع 95.5%، الفلسفة والمنطق 94.1%.

ويمكن لطلبة الثانوية العامة الإطلاع علي النتيجة من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول لموقع بوابة الثانوية العامة.

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

إختيار الشعبة الخاصة للطالب أو الطالبة سواء علمي أو أدبي.

القيام بالضغط على كلمة إظهار النتيجة.

وخصص أيضا موقع اليوم السابع رابط لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2019، حيث يتم تسجيل الإسم ورقم الجلوس وإرسال النتيجة فور الإعلان عنها وذلك من خلال هذا الرابط نتيجة الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس اليوم السابع.

تتمني أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة.