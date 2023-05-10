إعلان رابط ومواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445 بالرياض… الجدول الزمني لفتح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض، عن مواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445، وحددت الجدول الزمني للتقديم سواء عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، أو بوابة القبول الموحد للطالبات، على أن يكون التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ونوضح فيما يلي تفاصيل الخبر مع الروابط الرسمية للتسجيل، ويمكن من خلال هذه الروابط التعرف على التخصصات المتاحة والشروط العامة للقبول بالجامعات والحكومية وكليات التقنية بالرياض، ونستعرض معكم أيضاً خطوات وإجراءات التقديم بالتفصيل فتابعونا.

دليل مواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445

بداية ونهاية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للطلاب من يوم السبت الموافق 27/12/1444، الموافق 15/7/2023، وحتى يوم الأربعاء 1/1/1445، الموافق 19/7/2023 موعد بداية ونهاية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للطالبات بدايةُ من يوم الأحد الموافق 28/12/1444، الموافق 16/7/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 2/1/1445، الموافق 20/7/2023

الشروط العامة للقبول في الجامعات السعودية

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها.

لا يكون قد مضي على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 5 سنوات.

أداء اختبار القدرات وكذا الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.

انطباق الشروط التي يتم الإعلان عنها لكل جامعة أو كلية تقنية على الطالب المتقدم.

يكون لائقاً من الناحية الطبية.

ألا يتجاوز سن المتقدم للكليات التقنية عن 25 عاماً حسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية.

لا يقبل أي طالب سبق له الحصول على شهادة البكالوريوس حسب ما نصت عليه لائحة الجامعات السعودية.

يمنع قبول أي طالب في كليات التقنية حال حصوله على شهادة الدبلوم في السابق.

لا يتم قبول أي طالب تم فصله تأديبياً من أي من الجامعات أو الكليات التقنية الحكومية بالمملكة.

رابط التسجيل للقبول الموحد للجامعات السعودية

الدخول على بوابة القبول الموحد للطلاب “rbu-admit.edu.sa“.

وبالنسبة للطالبات الدخول على بوابة القبول الموحد للطالبات “rgu-admit.edu.sa“.

خطوات القبول

الجدول الزمني لإجراءات القبول للطلاب 1445

الجدول الزمني لإجراءات القبول للطالبات 1445

إجراءات التقديم