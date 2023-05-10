إعلان رابط ومواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445 بالرياض… الجدول الزمني لفتح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض، عن مواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445، وحددت الجدول الزمني للتقديم سواء عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، أو بوابة القبول الموحد للطالبات، على أن يكون التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ونوضح فيما يلي تفاصيل الخبر مع الروابط الرسمية للتسجيل، ويمكن من خلال هذه الروابط التعرف على التخصصات المتاحة والشروط العامة للقبول بالجامعات والحكومية وكليات التقنية بالرياض، ونستعرض معكم أيضاً خطوات وإجراءات التقديم بالتفصيل فتابعونا.
دليل مواعيد القبول الموحد للجامعات السعودية 1445
|بداية ونهاية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للطلاب
|من يوم السبت الموافق 27/12/1444، الموافق 15/7/2023، وحتى يوم الأربعاء 1/1/1445، الموافق 19/7/2023
|موعد بداية ونهاية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد للطالبات
|بدايةُ من يوم الأحد الموافق 28/12/1444، الموافق 16/7/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 2/1/1445، الموافق 20/7/2023
الشروط العامة للقبول في الجامعات السعودية
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها.
- لا يكون قد مضي على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 5 سنوات.
- أداء اختبار القدرات وكذا الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.
- انطباق الشروط التي يتم الإعلان عنها لكل جامعة أو كلية تقنية على الطالب المتقدم.
- يكون لائقاً من الناحية الطبية.
- ألا يتجاوز سن المتقدم للكليات التقنية عن 25 عاماً حسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية.
- لا يقبل أي طالب سبق له الحصول على شهادة البكالوريوس حسب ما نصت عليه لائحة الجامعات السعودية.
- يمنع قبول أي طالب في كليات التقنية حال حصوله على شهادة الدبلوم في السابق.
- لا يتم قبول أي طالب تم فصله تأديبياً من أي من الجامعات أو الكليات التقنية الحكومية بالمملكة.
رابط التسجيل للقبول الموحد للجامعات السعودية
- الدخول على بوابة القبول الموحد للطلاب “rbu-admit.edu.sa“.
- وبالنسبة للطالبات الدخول على بوابة القبول الموحد للطالبات “rgu-admit.edu.sa“.
خطوات القبول
الجدول الزمني لإجراءات القبول للطلاب 1445
الجدول الزمني لإجراءات القبول للطالبات 1445
إجراءات التقديم
- أداء الاختبار المعد للقبول للجامعات وكليات التقنية والذي يعده المركز الوطني للقياس.
- الاطلاع على الكليات والأقسام المتاح التقديم عليها وكذا نسب القبول من خلال بوابة القبول الموحد.
- التعرف على التخصصات وشروط القبول في جميع الجامعات والكليات التقنية.
- الدخول على رابط تقديم جديد من الصفحة الرئيسية لبوابة القبول وملء البيانات كاملة وصحيحة.
- تعبئة استمارة الالتحاق الموجودة على بوابة القبول الموحد.
- إدخال الرغبات مع ضرورة كتابة أكبر عدد ممكن من الرغبات.
- في حال كون الجامعة أو الكلية المترشح لها الطالب تستوجب مقابلة شخصية، سيتم إعلام الطالب بذلك عبر رسائل على الإيميل أو الجوال.
- سيكون القبول بعد انتهاء التقديم من خلال نظام المفاضلة.
- بعد إعلان نتائج القبول يجب على الطالب الدخول على بوابة القبول وتأكيد رغبته في القبول على التخصص المرشح له.
- على الطالب الذي ليس له بيانات على نظام نور وقام بإدخال معدل التراكمي للثانوية العامة بنفسة، على بوابة القبول الموحد من خلال صفحة الطالب، القيام بمراجعة الجامعة أو الكلية التي تم القبول بها وتقديم عدة مستندات مطلوبة وهي، “أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها، أو أصل شهادة الإتمام والسجل الأكاديمي لنظام المقررات مع صورة منهما، وفي حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية”.
- بالنسبة للطلبة غير السعوديين من أم سعودية والمقبولين في الجامعات السعودية، يجب مراجعة الجامعة أو الكلية المقبول فيها وتقديم المستندات التالية، “أصل شهادة المؤهل وصورة منها، أو أصل شهادة الإتمام والسجل الأكاديمي لنظام المقررات مع صورة منهما، أصل شهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلهم من خارج المملكة، أصل هوية مقيم وجواز السفر وصورة منهما، أصل شهادة الميلاد وصورة منها، أصل بطاقة الهوية الوطنية لوالدة الطالب وصورة منها، إشعار ترشيح القبول واستمارة طلب الالتحاق بعد طباعتهم من على موقع القبول الموحد وتوقيع الطالب عليهم.
- بالنسبة للطالب الغير سعودي ومن أم سعودية يلغي ترشحه إذا لم يتقدم بالمستندات المذكورة.
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