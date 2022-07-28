إعلان رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الرسمي وكيفية الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

أوضحت مصادر رسمية خاصة بالأزهر الشريف إن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 سوف تظهر خلال عدة ساعات، حيث أنها ستظهر في يوم الخميس الموافق ليوم 28 يوليو 2022 وتم الإعلان عن أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 يوليو 2022، وقد قام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم.

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

تمت عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في 16 مركز حيث قامت القوات الخاصة بالأزهر المراقبة والمتابعة المستمرة لهذه المراكز، حتى تتم عملية التصحيح بشكل صحيح للغاية مع حصول كل طالب من الطلاب على الدرجات الخاصة به بطريقة صحيحة، حتى لا يتم ظلم أي طالب من الطلاب خلال عملية التصحيح، وبدأت عملية التصحيح في يوم 16 يوليو 2022 عند الانتهاء منها تم مباشرة رصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب وتم الانتهاء منها يوم الثلاثاء الماضي.

إعلان نتائج الثانوي الأزهري أدبي وعلمي



سوف يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهؤلاء الطلاب ليعرفوا كيف أدوا في الامتحانات الخاصة بهم يوم الخميس الموافق ليوم 28 يوليو ،2022 وذلك بعد المؤتمر الذي سوف يقوم به شيخ الأزهر حتى يقوم بتوضيح تفاصيل النتيجة الخاصة بالطلاب.

شهادة الثانوية الأزهرية 2022

شهادة الثانوية الأزهرية 2022

طلاب الثانوية الأزهرية 2022 قاموا بالانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم لجميع المواد يوم الخميس الموافق ليوم 7 يوليو 2022 وكان عدد الطلاب الذين أدوا هذه الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة، كان عددها هؤلاء الطلاب مقسم على عدة أقسام، ومنها:

القسم الأدبي وكان عدد الطلاب الخاص به هو 91392.

وعدد الطلاب في القسم العلمي هو 46648.

كما جاء أيضًا عدد الطلاب في شعبة العلوم الإسلامية 539 طالب وطالبة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

قام الأزهر الشريف بإطلاق رابط رسمي خاص به من خلال الموقع الرسمي الخاص به حتى يستطيع جميع الطلاب في جميع المحافظات ومدن مصر الحصول على النتيجة الخاصة بهم وذلك الرابط يكون كالتالي:

فعند الدخول على الرابط قم أولًا بتحديد الشعبة الخاصة بك، وبعد ذلك كتابة رقم الجلوس، ثم النقر على أيقونة إظهار النتيجة وسوف تظهر لك مباشرة.