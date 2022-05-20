“اعرف نتيجتك” الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس

عام 2022، كان عاماً دراسياً صعباً على الجميع، أولياء الأمور والطلبة الصغار، عاماً شهد معاناه كبيرة وقلق مستمر، خاصة مع تحديث المناهج وتطبيق النظام الجديد على الطلاب والمراحل المختلفة، وأيضاً تعطل الامتحانات بالنظام الجديد، إلا أنه بفضل الله قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أخيراً، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك على موقعها الرسمي الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس، وقد شهدت مواقع الإنترنت بحثاً مكثفاً عن النتيجة للطلاب من أولياء الأمور، خاصة لأن المرحلة الابتدائية تشكل بداية تكوين مستوى الطلاب في المراحل المقبلة، ونعرض لكم اليوم رابط النتيجة بشكل رسمي وكيفية الاستعلام عنها بالخطوات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

كانت الامتحانات هذا العام بمثابة قتال للنجاة، يستمر الفائز والأكثر صبراً، فما لبث الطلاب أن ينتهوا من فيروس كورونا إلا أن تتوالى الضغوط النفسية والمادية على الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنه بعد فضل من الله ومنه، وفق الله الطلاب لأن ينهوا العام الدراسي بنتيجة مشرفة بنسبة نجاح مرضية وهذا ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم رابط النتيجة لهذا العام لكي تتمكن الطلاب من معرفة النتيجة الآن ونعرض لكم خطوات، خطوة بخطوة وهي كالآتي ذكره:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

لكي تتمكن من الحصول على النتيجة إليك بعض الخطوات الواجب تتبعها لكي تحصل على النتيجة بشكل صحيح باسم الطالب ورقم جلوسه:

أولاً قم بالدخول مباشرة على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثانياً قم بتحديد الصف الدراسي للطالب، وهو الصف الرابع الابتدائي.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها طالب الصف الرابع الابتدائي.

ادخل بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح في أمكانها.

اضغط بعدها على زر الاستعلام للحصول على عرض مفصل لتفاصيل النتيجة الخاصة به.

سيقوم الموقع ببحث في قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب وأظهار النتيجة الخاصة بالطالب.

سيتم عرض النتيجة بلون مميز وكل لون له معنى في درجات النتيجة للطالب

النتيجة باللون الأزرق ، تعني أن الطالب في مستوى ممتاز وهي من درجات (85: 100) درجة. النتيجة باللون الأخضر ، فتعني أن الطالب قد حصل على درجة تفيد بأن مستواه جيد وهي من (65: 85) درجة. النتيجة باللون الأصفر ، توضح أن الطالب حصل على مستوى مقبول وأن درجته من (65:50) درجة. النتيجة باللون الأحمر ، فتفيد أن الطالب قد رسب في الامتحان، ويجب عليه الحضور في الدور الثاني وبالإضافة إلى أنه محتاج مزيد من الدعم.

وبالتوفيق لجميع طلابنا وأبنائنا في أجتياز جميع الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات.