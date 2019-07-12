حالاً إعتماد الثانوية العامة “علمي وأدبي” / ومتابعة ظهورها عبر اليوم السابع برابط مباشر لتسجيل الاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019، من أهم النتائج التي يبحث عنها كل بيت لديه طالب أو طالبة باالشهادة الثانوية، حيث تمثل حجز الأساس في مستقبل الطالب وتحديد مستقبله الجامعي، فمنذ انتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات في أوائل يوليو، وعمليات بحث مستمرة حول أخبار النتيجة ونسب النجاح، والمؤشرات الأولية للتصحيح بكل مادة، حيث تشير المؤشرات إلي إرتفاع النسبة العامة عن العام الماضي.

عاجل :- تم إعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة منذ دقائق، ويجتمع السيد وزير التربية والتعليم مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وعقب الإنتهاء من الإجتماع ستعلن نسبة النجاح وأسماء الأوائل.

وكانت الإمتحانات تسير بدون شكوي إلا في بعض الجزئيات التي قامت الوزارة بتوزيع درجاتها لصالح الطلاب، وكانت الكنترولات تعمل على تصحيح المواد أول بأول، ورصد ومراجعة الدرجات لكل طالب، حتي يأخذ كل طالب حقة ولايضار أحد ظلم من تصحيح أو تجميع خطأ، على أنه ينتظر الجميع لحظة الإعلان عن النتيجة، التي يتحدد عليها مستقبل الطالب، ونتمني التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

موعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

تم منذ الخميس الإنتهاء من التصحيح، ومنذ الخميس وحتي اليوم تعمل الكنترولات على المراجعة والتدقيق وتجهيز النتيجة، حيث تقرر إعتمادها اليوم السبت وإعلان أسماء الأوائل، وذلك في مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لتوضيح كافة التفاصيل ونسب النجاح، التي تشير جميع المصادر بالوزارة عند إرتفاعها عن العام الماضي.

روابط إستخراج نتيجة الثانوية العامة 2019

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

سيتم الإعلان عن النتيجة بعد إعتمادها يوم السبت، بحيث تكون على المواقع الإلكترونية لإستخراجها يوم الأحد، ويتم توزيعها على المدارس الإثنين، حيث تم وضع النتيجة على سيديهات بمعرفة الكنترولات، وتسليمها للوزارة التي ستقوم بتنزيلها على المواقع المعتمدة لعرض النتيجة برقم جلوس الطالب.