إطلاق خط صحي ساخن بالمدارس.. وتسمية لجان بأسماء المتميزين في المملكة

تعمل إدارة الصحة المدرسية بجهود متواصلة لتقديم خدمات متميزة للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، حيث تم توفير فريق من المختصين لتقديم المساعدة والدعم النفسي للطلاب في هذه الفترة الحساسة، وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء خط ساخن مع المسؤولين في المدارس لتلقي الاتصالات وتقديم المساعدة في أي وقت.

وتعمل الجهات المعنية والأمنية على استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتأمين الامتحانات، حيث يتم نشر أفراد الأمن في المفترقات لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الطلاب، وتعمل إدارات التعليم في المناطق على التحضير لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكل أريحية وثقة، وتقوم إدارات الاختبارات والقبول بإكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بآليات الامتحانات وتوجيه المدارس بكافة التعليمات والإرشادات الضرورية.

ويقوم طلاب المدارس العامة والأهلية اليوم الأحد بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع. وبعدها سيكون هناك أسبوع إجازة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، وتم تخصيص لجان خاصة في قاعات الامتحانات في بعض المدارس، كما تم عرض صور وأسماء الطلاب الذين قاموا بمشاريع مميزة وشاركوا في البرامج التعليمية وحققوا نجاحًا في المسابقات، وتعمل إدارات المدارس على تشجيع وتحفيز الطلاب وتقدير جهودهم واعتزازهم بما حققوه، كما تسعى لرفع مستوى سمعة المدرسة بين المدارس الأخرى.

وفي منطقة جازان، من المتوقع أن يجلس أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في نحو 1265 مدرسة لأداء الامتحانات في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك المدارس العامة والأهلية ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة، حيث تم إنشاء بنية تحتية متطورة لتوفير خدمات تعليمية شاملة وتم وضع خطة لتقديم الدعم النفسي.