إدارة تعليم مكة.. تحويل الدراسة الحضورية إلى النظام “عن بعد” عبر منصة مدرستي غدًا الأحد

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد الموافق 14 / 4 / 1445 هـ، وذلك في جميع المدارس المسائية والليلية بالعاصمة المقدسة، وقد تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول توقعات هطول الأمطار.

شعار وزارة التعليم في السعودية المصدر: صحيفة عكاظ

وقد تم اتخاذ هذا القرار من أجل ضمان سلامة الطلاب والمعلمين في ظل توقعات بتساقط أمطار رعدية متوسطة إلى أمطار غزيرة، قد تكون سبب جريان السيول وتصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق مكة المكرمة، وجدة، والقنفذة، الجموم، وبحرة، والكامل، وبعض المناطق الأخرى.

وطالبت إدارة التعليم من الطلاب وأولياء الأمور متابعة التعليمات الصادرة من إدارة التعليم والمدارس بشأن تنظيم الدروس عن بعد و التعرف على جدول الدروس.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة الجميع وتقديم بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في ظل توقعات الأحوال الجوية السيئة، ويشجع الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في أمان والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر.

كما يجب على الطلاب وأولياء الأمور البقاء على اطلاع على أي تحديثات وتعليمات جديدة من إدارة التعليم والمدارس بشأن استئناف الدراسة الحضورية.