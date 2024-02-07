إدارة الموارد البشرية بجامعة الفيوم تُنظم ورشة عمل جديدة بعنوان “مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة”

قامت إدارة الموارد البشرية بجامعة الفيوم بتنظيم ورشة عمل اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، حيث تم إقامة فعاليات الورشة تحت عنوان “مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة” بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، وشارك في حضور فعاليات الورشة التي تم تنظيمها تحت رعاية الأستاذ الدكتور يسار مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم كل من الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد رشاد القائم بأعمال أمين الجامعة، والأستاذ عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، والأستاذ محمد عزت القائم بأعمال مدير عام الموارد البشرية، بالإضافة إلى مشاركة الأستاذ محمد عيد محام بالشؤون القانونية للجامعة.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة من الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي والتي أكد فيها أهمية معرفة العاملين بالجامعة بمدونة السلوك الوظيفي لمعرفة حقوقهم والاطلاع على واجباتهم، مشيراً إلى أن جامعة الفيوم تقوم على مقومات بشرية كبيرة، موجهاً بضرورة التعاون بين وحدات وإدارات الجامعة للعمل كمنظومة واحدة.

من جانبه أدلى الأستاذ الدكتور تامر مجدي عيسي بكلمته أيضا خلال فعاليات الورشة والتي أكد فيها أهمية تطوير الجهاز الإداري لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد، والتي تسعى جميع كليات جامعة الفيوم للحصول عليها، موضحاً أن عملية التطوير تبدأ بتحليل الفجوة بين الواقع الحالي والمأمول الوصول إليه بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، مشدداً أيضا على ضرورة وضع أسس واضحة لتقييم أداء العاملين ومنحهم الفرصة للتظلم بالإضافة إلى دراسة عملية التقييم نفسها.

هذا وقد أكد الأستاذ أحمد رشاد أن عملية تطوير العمل الإداري داخل جامعة الفيوم أصبحت واجبة الآن وضرورية، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى بكل ما لديها لتطوير منظومة العمل الإداري داخل الجامعة، وتتخذ خطوات جيدة في هذا الشأن، وذلك من خلال إعداد صف ثان على قدر كبير من الكفاءة، بحيث يكون جاهزاً لتولي المسؤولية التي تعتمد على الكفاءة والقدرة على أداء المهام بدون الالتفات لأية وساطة أو محاباة.

أوضح الأستاذ عمر ماضي أنه يجب تنظيم العديد من الندوات للعاملين بالمنظومة الإدارية داخل جامعة الفيوم وذلك من أجل زيادة الوعي لدى العاملين بحقوقهم وواجباتهم تجاه المنظومة الإدارية وتنمية مهاراتهم المختلفة في العمل وكيفية أداءه، مع العمل على تفعيل دور العاملين داخل الجامعة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة الموارد البشرية في تنظيم ورشة العمل.

أضاف الأستاذ محمد عزت أنه سيتم تعميم الندوة داخل مختلف كليات الجامعة بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة لجميع العاملين، مشيراً إلى أن جامعة الفيوم ستشهد طفرة كبيرة في الاهتمام بالعاملين خلال الفترة المقبلة.

تضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم شرح تفصيلي من قبل الأستاذ محمد عيد، حيث شرح مدونة السلوك والقيم والمبادئ التي تتضمنها المدونة، بالإضافة إلى النزاهة والشفافية وأخلاقيات الخدمة المدنية واحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية والحيادية والفعالية والاحترافية، موضحاً أن مدونة السلوك تعمل على تحديد التزامات جهة العمل تجاه العاملين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم وتوفير الأجور والابتعاد عن التعسف مع الحرص على تحقيق السلامة المهنية.