تعليم الشرقية تطلق 3 برامج لدعم الطلاب خلال الاختبارات

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خطة إشرافية لضمان جودة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، تضمنت ثلاثة برامج لدعم الطلاب والطالبات نفسيًا وتربوياً، هي:

• برنامج الدعم المعنوي والنفسي، الذي تنفذه إدارات التوجيه الطلابي للبنين والبنات.

• برنامج معالجة قلق الاختبارات.

• برنامج مهارات الاستذكار الجيد.

إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية -مصدر الصورة: وكالة واس

زيارة مدير عام التعليم

قام مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، بجولة تفقدية شملت عددًا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الاختبارات.

وخلال جولته، أكد العتيبي على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيدًا بجهود مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات في توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات.

سلامة الإجراءات

تابع العتيبي خلال جولته على المدارس، سلامة الإجراءات فترة الاختبارات وآليات استقبال الطلاب والطالبات وتوزيعهم على قاعات الاختبارات وغرف “الكنترول” وإعداد أسئلة الاختبارات وتوفر الممكنات لجميع الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم.

تأكيد مدير إدارة الإعلام والاتصال

أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن إدارة التعليم أقرت خطة إشرافية لضمان جودة أداء الاختبارات وفق معايير محددة يشارك بها مدراء الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات لدعم المدارس وتلبية احتياجاتهم خلال أسبوع الاختبارات.

وأشار الباحص إلى برنامج الدعم المعنوي والنفسي الذي تنفذه إدارتي التوجيه الطلابي للبنين والبنات، وبرنامج آخر “لمعالجة قلق الاختبارات” وبرنامج “مهارات الاستذكار الجيد”.

حملة إعلامية

أضاف الباحص أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة إعلامية موجهة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتهيئة المجتمع وتحفيز الطلبة على المذاكرة الصحيحة وبث روح التفاؤل والحماس، لافتًا إلى إطلاق العديد من تلك الرسائل عبر المنصات الإعلامية لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس.