إجراء عاجل من وزير التعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 

أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للامتحانات، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، سبعرض التفاصيل الخاصة نتائج الثانوية العامة 2022، ونسب النجاح في الشعبتين (اعلمي وأدبي)، وكذلك أسماء الطلاب الأوائل على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل الإعلان عنها رسميًا للمواطنين، مشيراً إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم حالياً داخل كنترولات التصحيح الإلكتروني بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم إجراء عمليات التصحيح عبر أجهزة الماسح الضوئي لتصحيح أوراق امتحانات البابل شبت.

وأضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021/2022 في غضون ساعات قليلة، كما تتجهز الكنترولات للقيام بأعمال المراجعة ورصد الدرجات، وذلك قبل اعتمادها رسمياً من قبل وزير التعليم وإعلانها للطلاب، موضحا أنه جار الانتهاء من تصحيح آخر المواد في جدول امتحانات الثانوية العامة والتي تشمل: (الإستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضة، علم الأحياء لطلاب شعبة العلمي علوم، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية).

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2022، وفيما يتعلق بخطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022، فهي:

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم

اكتب رقم جلوس الطالب.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر نتيجة الطالب شاملة المجموع الكلي، والمجموع الخاص بكل مادة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، مع نهاية الأسبوع المقبل، وفقاً لما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، كما كشف الوزير، في تصريحات تليفزيونية له، عن اقتراب المؤشرات الأولية للتصحيح من العام الماضي، مشيرا إلى أن زمن حصول الطلاب على نسبة نجاح 100% قد انتهى.