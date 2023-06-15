“رسميًا” بدء إجازة نهاية العام الدراسي 1444 في منطقة مكة المكرمة ومستمرة إلى هذا الموعد..

بعض الإدارات التعليمية داخل المملكة أعلنت مُنذ فترة عن تقديم مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثالث بسبب توافد الحجاج إلى المملكة وخشيةً على سلامتهم بسبب الازدحام المروري الذي يحدث نتيجة توافدهم، والجدير بالذكر أن العطلة الصيفية لهذه المناطق تم تقديم موعدها على خلاف ما جاء في جدول التقويم الدراسي للعام الجاري، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

العطلة الصيفية 1444

بدأت اليوم الإجازة الصيفية عقب تقديم مواعيد الاختبارات لمنطقة مكة والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل بالتزامن مع بدء توافد الحجاج للمملكة وخشيةً على سلامة الطلاب وصحتهم ومنع الازدحام مما دفع الإدارات التعليمية لتقديمها مما ترتب عليه أيضًا تقديم موعد بدء الإجازة الصيفية لتلك المناطق لكي تبدأ اليوم الموافق الموافق 15 يونيو وسوف تستمر حتى بداية العام الدراسي القادم بتاريخ 20 أغسطس لعام 2023 أما باقي الإدارات الآخرى سوف يحصلون على العطلة عقب الإنتهاء من الاختبارات بتاريخ 22 يونيو وهذا وفقًا لما جاء في جدول التقويم الدراسي للعام الجاري 1444.

متى تبدأ الدراسة 1445

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن موعد بداية الدراسة في السعودية لكي تبدأ من تاريخ 4-2-1445 وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي 20 أغسطس القادم كما حددت الوزارة مواعيد بدء الفصول الدراسية المتبقية والإجازات سواء المطولة والرسمية أيضًا، ولكن أقرت بعض الأمور التي تتعلق بالعام القادم وهي: