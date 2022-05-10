عيد الأضحى المُبارك هو العيد الثاني من الأعياد المشروعة للُمسلمين، ويكون يوم 10 من شهر ذي الحِجة ويأتي مُباشرة بعد “يوم عرفة”، وجدير بالذكر أن لعيد الأضحى شعائر خاصة تختلف عن عيد الفطر مثل ذبح الأضاحي، ومع اقتراب موعد إجازة العيد سوف نوضح لكم كم يوم إجازة الحج للطلاب 2022 – 1443 وتاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثالث.

متى إجازة الحج للطلاب في السعودية 1443؟

وفقاً للتقويم الدراسي الجديد بعد التعديل 1443 فمن المُقرر أن يحصل الطُلاب والطالبات على إجازة الحج “إجازة عيد الأضحى 2022” في أيام العُطلة الصيفية بعد انتهاء الترم الثالث الدراسي لهذا العام والتي تبدأ يوم الخميس المُوافق 30 يونيو 2022، وهذا اليوم هو بداية الإجازة الصيفية الأخيرة وبعد ذلك يحصل الطُلاب بالمملكة على إجازة عيد الأضحى.

كم عدد أيام إجازة الحج للطلاب 2022؟

قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقويم الدراسة 1443، وأوضحت من خلاله أن نهاية الفصل الدراسي الثالث سوف يكون بدءً من يوم 1 من شهر ذي الحجة، وذلك يُشير إلى أن إجازة عيد الأضحى تأتي في الإجازة الصيفية للطلاب بعد “الاختبارات النهائية للترم الثالث 1443“.

تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثالث

من جانبها أيضاً تم التوضيح من قِبل “وزارة التعليم” السعودية أن موعد انتهاء الترم الثالث 1443 – 2022 سوف يبدأ من يوم 30 يونيو 2022 المُوافق يوم 1 ذي الحِجة 1443، وبذلك يتبقى على موعد انتهاء الترم الثالث الدراسي 50 يوم فقط من تاريخ نشر التقرير التالي.