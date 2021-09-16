أًخبار التعليم| بشرى لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية وأزمة قصيدة “شوقي” بكتاب العربي لـ 4 ابتدائي… التعليم يعلن تفاصيل اختبار القدرات للدبلومات الفنية… تفاصيل بدء معرض اهلاً مدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما أثير عن تعاقد الوزارة مع 50 ألف معلم قبل بدء العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة. وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “وصلني اليوم “رابط” لمواقع نشرت على لساني خبراً يقول إن الوزارة ستتعاقد مع ٥٠ ألف معلم قبل بدء العام الدراسي، وهو غير صحيح ولم أقوله”.

وشهدت ابضاً المدارس والساحة التعليمة على مدار اليوم أحداثا ًعديدة ، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضاً المعلمين، و ينشر “نجوم مصرية” أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بلقاح كورونا بقطاع كليات الدَّرَّاسة

تابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب فرع البنات؛ نقاط التطعيم بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ومستشفى الطلبة الجامعي بالدراسة، وأشاد رئيس الجامعة بمستوى الوعي والالتزام لدى منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وناشد رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، جدير بالذكر أن غرفة العمليات ومتابعة الأزمات بجامعة الأزهر، تتابع على مدار الساعة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 م، والذي يبدأ السبت 9 من أكتوبر 2021م بمختلف الكليات والمعاهد بالقاهرة والأقاليم.

هل تتعاقد التعليم مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة؟.. الوزير يوضح

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما أثير عن تعاقد الوزارة مع 50 ألف معلم قبل بدء العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة، وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “وصلني اليوم “رابط” لمواقع نشرت على لساني خبراً يقول إن الوزارة ستتعاقد مع ٥٠ ألف معلم قبل بدء العام الدراسي، وهو غير صحيح ولم أقوله”. وقال وزير التربية والتعليم، إن الخبر مزور بالكامل ولم نتحدث عن تعيين معلمين ولا يوجد تعيينات بالجهاز الإداري للدولة بالكامل، مشيراً إلى أنه قد تناقلت مواقع أخرى نفس الخبر المزور بدون تحقق، وهو هدف الإشاعة في المقام الأول معتمدة في ذلك على أن معظم القراء لا يتحققون من سلامة الأخبار المنشورة.

لطلاب الدبلومات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، لطلاب الشهادات الفنية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتي :-

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية ” الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق” عام 2021 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، لطلاب الشهادات الفنية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتي :-

■ الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة – جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون”- التمريض – السياحة والفنادق ) وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات. وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون ) – التمريض – السياحة والفنادق – الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

■ خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

☆ يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

☆ ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

☆ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

☆ يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

☆ عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

☆ يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

☆ تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

☆ يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

☆ تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

☆ لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

■ شروط التقدم للاختبارات:

يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة “عمارة – فنون”- الكليات التكنولوجية)، وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي.

سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021 (حداثة المؤهل).

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.

قصيدة لشاعر إخواني منسوبة لشوقي بمنهج اللغة العربية لـ 4 ابتدائي.. وزير التعليم يوضح الأمر

حالة من الغضب عمت الوسط الأدبي والثقافي، خلال الساعات الماضية، بسبب خطأ فادح في منهج الصف الرابع الابتدائي، تمثل في نشر قصيدة تحت عنوان “فى حب مصر” بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، منسوبة إلى أمير الشعراء أحمد شوقي، وفق ما جاء بالكتاب، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الشعراء أنها للشاعر وحيد الدهشان الذي ينتمي لجماعة الإخوان، وفق ما أكده عدد من المثقفين. وفي تطور لاحق اكتشف الكاتب محمد عبدالهادي، وجود قصيدة متطابقة مع القصيدة محل الأزمة، للدكتور عادل عامر، منشورة يقول مطلعها: يا مصرُ، حبكِ في الفؤادِ كبيرُ وله أريجٌ طيبٌ وعبيرُ هو دوحةٌ أغضانُها كعروقِنا يمتدُّ فينا عطرُها المسحورُ هو ذلكَ الجبل الأشمُّ كمجدنا رغمَ الزوابع راسخٌ ووقورُ هو شمسُنا الخضراءُ من أنوارها لا يستقرُّ بأرضنا دَيجورُ يا مصرُ، يا أرض السماحةِ والندى يا واحةً يسعى لها المقهورُ في وجهها للزائرينَ بشاشةٌ ورحابةٌ ومودةٌ وسرورُ في حضنِها دفءُ الأمانِ لخائفٍ بالحقِّ يُجبرُ عندها المكسورُ في عُسْرها جادَت وكمْ ذي عُسرةٍ بلغَ الذُّرا وتقهقرَ الميسورُ يا مصرُ.

مصدر ثقافي رفض ذكر اسمه، قال في تصريحات خاصة، إن هناك عدد من المثقفين المحسوبين على جماعة الإخوان، ما زالوا يعبثون في مواقع حساسة بمراكز تعنى بتكوين الأطفال والنشء الجدد، وإلا فما معنى أن نكتشف قصيدة لأحمد شوقي بمنهج دراسي لكتاب خارجي حصل على تصريح رسمي بالطباعة من وزارة التربية والتعليم، ومراجع من خبراء الوزراء كما هو مدون بالكتاب؟. وأشار المصدر إلى أن خطورة هذه الواقعة تتمثل في محاولة ضرب الرموز، مضيفا:”منذ أيام رأينا أحد الروائيين يهاجم الكاتب العالمي نجيب محفوظ، ويتهمه بالسطحية، والبعض يتهمه بسرقة أعماله الروائية التي نال عنها جائزة نوبل، واليوم نرى قصيدة لأحد الكتاب الإخوان، منسوبة للشاعر أحمد شوقي فما معنى ذلك؟، إنه يضرب الرموز المتفق عليه في وجدان الأجيال الجديدة”. أما الشاعر سامح محجوب فكتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قائلا: أمير الشعراء لصًا، هذا حسب ما ورد في كتاب الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، الذي نسب مؤلفوه هذه النص الضحل لأحمد شوقي على غير الحقيقة التي تقول أن هذا النص يعود للقطب الإخواني وحيد الدهشان، الذي أكد ذلك بنفسه وسبق له نشر النص في أحد المواقع الإخوانية.

وأضاف محجوب: ما سبق يؤكد ما تحدثت عنه كثيراً من تشرنق واختراق المتأسلمين لأماكن كثيرة في الدولة، رجاء أقرأوا جيدًا تعريف مؤلفي الكتاب لأحمد شوقي! من جانبه حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أزمة قصيدة عنوانها “فى حب مصر” بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي المنسوبة للشاعر أحمد شوقي. وقال شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كتاب اللغة العربية ما زال تحت الطبع، ولم يخرج للنور، وليس به مثل هذه القصيدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن كل الكتب الخاصة بالمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي في المطابع، ولا صحة لأي أخبار عن المناهج، مؤكداً أنه سيقدم المناهج عقب اكتمالها، مضيفاً: ” سوف أقدمها بنفسي عند اكتمالها قبل بدء العام الدراسي”.

تخفيضات تصل لـ 30%.. تفاصيل معرض “أهلا مدارس”

افتتح مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض “أهلاً مدارس” المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. ومن المقرر أن يبدأ المعرض، غداً الخميس الموافق 16 ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر 2021.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2، ويشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهي: شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، و شعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحي، أن معارض “أهلاً مدارس” تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية و كتابية، و الكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض هذا العام سيشهد أيضاً الإستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

وأضاف المصيلحي، أن هناك تنسيقأً يتم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين، والغرفة التجارية بكل محافظة، لتحديد الأماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.

بشأن دفع 10 % من المصروفات عند التحويل.. التعليم تنصف أولياء الأمور ضد المدارس الخاصة والدولية

أنصفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، بشأن إلزامهم بسداد 10% من المصروفات عند التحويل، وقالت الوزارة، بحسب خطاب لها، إنه رداً على تعدد شكاوي أولياء الأمور بعض المدارس الخاصة والدولية الراغبون في التحويل من المدرسة، والتي يتضررون فيها من إصرار إدارة المدرسة وإلزامهم بسداد 10 % من المصروفات، بحجة أن ذلك وفقاً للقانون الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والغرض منها التسويف حتى أول سبتمبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالبحث في مواد القانون تبين أنه ما داموا تقدموا بطلبات التحويل من المدرسة قبل بداية السنة الدراسية وفقاً للخريطة الزمنية المحددة فلا يوجد أحقية للمدرسة بمطالبة أولياء الأمور بسداد 10% من المصروفات أو أي مبالغ أخرى.

وشددت الوزارة، على أنه يتم إلزام المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة وإتمام التحويل الإلكتروني بدون طلب سداد أي مبالغ مالية للمدارس، مطالبة أولياء الأمور بإخطار الوزارة بصورة عاجلة في حال امتناع المدرسة أو أي جهة متقاعسة عن التنفيذ حتى يتسنى عرض الأمر على اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية.​