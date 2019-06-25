أولي ثانوى| ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019 للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019 يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى يوم 27 يوليو 2019.

وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الذى انعقد ظهر أمس الإثنين الموافق 24 يونيو 2019، أن امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019 ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية «العربي واللغات»، والمدارس الخاصة والمعاهد القومية وايضًا المنازل والخدمات والسجون.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019

ونقدم لكم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوى 2019، والذى يبدأ يوم 14 /7 ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الجارى، وإليكم الجدول:

إعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى عُقد بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، أن نسبة النجاح في الصف الأول الثانوى 2019 بلغت 91.3%، مؤكدًا أن عملية التصحيح لكل مادة تتولى تصحيحها 20 مدرس، ويصحح كل مدرس سؤال واحد فقط حتى يتم الإنتهاء من تصحيح كافة الإجابات.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الصف الأول الثانوى 2019 بدأ في يوم 19 مايو الماضى، حيث استمر حتى أول شهر يونيو 2019، وقالت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الممتحنين بالصف الأول الثانوى بلغ عددهم 585.980 طالب وطالبة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وجرت فترة الإمتحانات صباحًا حيث ضمت طلاب المدارس الحكومية والمنازل والسجون والخدمات وغيرهم، أما الفترة المسائية فقد شملت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية على مستوى الجمهورية.

← إقرأ أيضاً: