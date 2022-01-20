أولى قرارت لجنة الأمن والانضباط بجامعة الفيوم لعام ٢٠٢٢

في أول جلسة لها في عام ٢٠٢٢ عقدت اللجنة العامة للأمن والانضباط بجامعة الفيوم برئاسة نائب الرئيس لشؤون الطلاب الدكتور محمد فاروق خبيري، وقد الجولة عدد من أعضاء اللجنة وتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء ١٩ من يناير الجاري ٢٠٢٢، وتم التشديد في الجلسة من قبل الدكتور خبيري على ضرورة الإلتزام بكافة قوانين الجامعة، ويجب على الجميع أن ينصاع وراء هذه القوانين.

قرارات لجنة الأمن والانضباط بجامعة الفيوم

جاءت قرارات لجنة الأمن والانضباط بجامعة الفيوم بأنه على الجميع أن يلتزم بكافة قوانين الجامعة الداخلية، وعلى الجميع أن يلتزم بتطبيق الأوامر والتعليمات التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة التعليم العالي، ويجب الابتعاد عن كافة الأمور التي تخل بالانضباط الجامعي والسلوك القويم، كما يجب احترام الموظفين وهيئة التدريس، وجيب احترام الزملاء بعض لبعض والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق الأهداف السامية للجامعة، وتطبيق أقصى العقوبات على من يشعل نار الفتن والشائعات الدينية في الجامعة، كما شددت اللجنة على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي من أجل التقليل من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعدم الإخلال بالنظام الجامعي، كما أضافت اللجنة أنه يجب على الجميع الحفاظ على أرصدة وممتلكات ومكتسبات الجامعة.

حفل تأبين رئيس قسم الروماتيزم الأسبق بكلية الطب

ومن جانبه شهد رئيس جامعة الفيوم الدكتور مجدي حتاتة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حفل تأبين الراحل أحمد حمدى رئيس قسم الروماتيزم الأسبق بكلية الطب، وحضر الحفل الرئيس السابق للجامعة الدكتور عبدالحميد تواب، بالإضافة إلى عميد كلية الطب الأسبق، وقد وقف الجميع دقيقة حداد على روح الفقيد وبدأ الدكتور حتاتة الحفل بقراءة الفاتحة للفقيد، كما أشاد بالأخلاق التي اتسم بها الفقيد، وقدم خالص العزاء لأسرته، ودعا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وفي نهاية الحفل قدم سيادته درع كلية الطب لأسرة الدكتور أحمد حمدي وذلك تقديرًا للجهود التي قدمها للكلية وتكريمًا لمكانته العلمية.