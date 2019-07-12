لائحة أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 ينتظرها كافة الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا أن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس تعتبر أمراً شاغلاً لتفكير طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، وسط حالة من القلق والتربص أمام شاشات الكمبيوتر، انتظاراً لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب تصريجات وزارة التربية والتعليم المصرية.

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام، أن أوائل الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنها يوم 14 يوليو، بينما سوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس يوم 15 يوليو.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2019

أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد أوائل الصف الثالث الثانوي -على المفترض- بلغ عددهم 300 طالبًا، وسوف يتم التصفية بينهم على أساس العديد من العوامل بسبب تقارب الدرجات بينهم إلى حد كبير.

ساعات قليلة تفصلنا على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، حيث تزاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمالها، وقدأكدت وزارة التربية والتعليم، أن سيادة الدكتور الوزير طارق شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السبت، وتظهر أسماء الأوائل في نفس اليوم أثناء عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة، هذا وتعلن رسميًا يوم الأحد، وسط حالة من الانتظار والخوف الشديد.

أوائل الثانوية العامة 2019 مصر

تنتهي كنترولات الثانوية من أعمال المراجعة اليوم السبت، حيث سيقوم موقع اليوم السابع وموقع نتيجتك وموقع نجوم مصرية بالإضافة إلى موقع بوابة الثانوية العامة بنشر نتائج امتحانات ثالثة ثانوي.

وأكدت العديد من المصادر، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 الدور الأول مرتفعة بشكل كبير ومبشرة أيضًا، مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء منخفضة قليلا، مما أدى إلى قلق وتوتر طلاب الثانوي العام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذا وسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم مطلع الأسبوع القادم، وستكون النتيجة في المدارس يوم الأحد أو الإثنين المقبلين، ومع ذلك سوف يتم رصد لائحة وقوائم أوائل الثانوية العامة 2019 كافة الشعب، العلمية والأدبية، خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء تمامًا من أعمال التصحيح والمراجعة.

حيث أن كل كنترول يقوم بأعمال استخراج أسماء الأوائل؛ ليتم تقديمها إلى رئيس الكنترول، ليقوم باختيار الأوائل وفقًا لعدة معايير، أبرزها المجموع الكلي والحروف الأبجدية، وأن يكون مصري الجنسية، ولم يتقدم ضمن طلاب المنازل، وألا يكون قد رسب في الصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى عدم قيامه بتأجيل بعض المواد.

وعلاوة على ما سبق، فإن وزارة التربية تقوم بتحديد العشرة الأوائل في الشعب الثلاثة، بالإضافة إلى طالب واحد من الطلاب المكفوفين للشعبة الأدبية، وطالبين من مدارس STEM للعلوم التكنلوجيا.

وتوقع رئيس امتحانات الثانوية العامة، بارتفاع أعداد الأوائل بشكل كبير عند تكرار المجاميع النهائية، موضحًا أن اختيار عشرة أوائل من كل شعبة لا يؤكد وصول إجمالي الأوائل إلى 30 طالبًا، ولن تحرم الوزارة أي طالب من الوصول إلى أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 حال توافر الشروط، وسيحصل كل طالب على حقه تمامًا دون ظلم في نتيجة الثانوية العامة 2019.

ونشرت إحدى المواقع الإخبارية، نقلاً عن لسان مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق قواعد الرأفة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2019، فالطالب الراسب سيتم تحويله إلى دور ثاني، وبينما طلاب الدور الثاني سيتم تحويلهم إلى الدور الأول، خصوصًا أن الوزارة هدفها الأول والأساسي هو مصلحة الطالب، بعد إتفاق الكثير من الأموال في هذه السنة الدراسية، فضلاً عن التعب والمجهود المبذول من جانب الطلاب جميعهم، وبذلك نشرنا مستجدات أوائل الثانوية العامة 2019.

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