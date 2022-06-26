أنطلاق إمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2022 وتداول أسئلة وإجابات الإمتحان

بعد انطلاق امتحانات الثانوي العامة لجميع الشعب داخل الجمهورية المصرية، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية التي كانت مدته 3ساعات كاملة، إنتشر بعدها على جميع مواق التواصل عبر الأنترنت خبر تفشي أسئلة موضوع مادة الأدب كما وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ستكون ورقية بالكامل وبدون أسئلة مقالية، وستكون الإجابة عبر البابل شيت المعدل والتصحيح سيكون إلكترونيا بالكامل وبدون تدخل عنصر بشري، تابع معنا تفاصيل الموضوع على موقع نجوم مصرية.

توحيد امتحانات البكالوريا على مستوى الجمهورية في جميع المواد

لقد نوهت وزارة التربية والتعليم لجمهورية مصر إلى أنه سيتم توحيد امتحانات البكالوريا على مستوى الجمهورية في جميع المواد من حيث محتوى الأسئلة، لكنها ستختلف من حيث ترتيب الأسئلة تجنبا لأي تسريبات مشابهة لامتحان العربي ثانوية عامة 2022، وأكدت الوزارة أنه يمنع منعا باتا وضع أي أختام للجنة على كتيب الأسئلة أو كراسة الإجابة (ورقة بابل) التي يقدمها الطالب، مع مراعاة عدم استخدام أي “خدمات مساعدة” من المدارس الخاصة أو الاستعانة بالوفد المحلي كدعوة عاجلة لاتخاذ إجراء ضروري لدفع السلفة المخصصة للجان المرور، وتأكيد إدخال اسم الطالب ورقم مقعده في الفراغ الموجود في دفتر الأسئلة ونسخ المقعد الموجود (اختبار الشفرة) في الجزء السفلي من كتيب الأسئلة في ورقة الإجابة.

امتحان العربي ثانوية عامة 2022

كما وأشارت الوزارة أن اسم اللوحة التي يجلس عليها الطالب في الامتحان يجب كتابته في حقل “مركز الاختبار”، مؤكدة أن “نسخة من كود الامتحان” المدون في نهاية دفتر الأسئلة هي نفس الرقم مثل “نسخة من كود الاختبار” مكتوبة على ورقة الإجابة (ورقة بابل) التي يتم توفيرها ودعت إلى ضرورة الرجوع إليها في توزيع كتيبات الامتحانات وكتيبات الإجابة (المترجمة) على طلاب مدارس اللغات المشتركة للجان طلاب اللغات وطلاب اللغة العربية، باستثناء طلاب مدارس اللغات فقط، حسب اللجان الفرعية التي يتم فيها تعيين طلاب اللغات.