ألية تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2022 على tazalom.emis.gov.eg

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021\2022، حيث ظهرت نتيجة الثانوي العام أول أمس السبت الموافق 6\8\2022، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عن ألية تقديم التظلمات والرابط الرسمي لها، وكيفية سداد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة لامتحانات الدور الأول 2022، ومن خلا السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة حول ذلك.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت الوزارة أنه على الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات على نتيجة امتحانهم بالدور الأول للثانوي العام، الدخول إلى رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالي:tazalom.emis.gov.eg

tazalom.emis.gov.eg

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوي العام الدور الأول

حددت وزارة التعليم مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لتقديم تظلمات نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، كما أعلنت عن المنافذ لرسمية لدفع رسوم التظلمات، ويمكن التقديم بالتظلم على الدرجات كالتالي:

يتم أولا دفع رسوم التظلم لكل مادة في أحد منافذ الدفع البنكي الخاصة بالوزارة.

يتم الدخول إلى موقع تظلمات الثانوية العامة التابع لبوابة الثانوية العامة.

على الطالب تحديد المدرية التعليمية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم تحويلك إلى صفحة التظلمات، ومنها اختيار المادة أو المواد المراد تقديم طلب التظلم بها.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب لمتقدمين بطلب تظلم ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني بشكل شبه يومي، للاطلاع على أخر مستجدات الطلب المقدم، وكذلك لمعرفة نتيجة التظلمات بشكل يدوي.

التعليم تحدد منافذ دفع رسوم التظلم لنتيجة الدور الأول للثانوي العام

حددت الوزارة طرق دفع رسوم التظلم للمادة أو للمواد التي يرغب الطالب بإعادة جمع الدرجات بها، كما حددت الوزارة في وقت سابق أن رسوم طلب التظلم للمادة الواحدة هو 300 جنيها، ويمكن للطالب استردادها في حال ثبت أن له الحق في زيادة الدرجات،على أن يتم الدفع لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية أما عن منافذ الدفع البنكي فهي: