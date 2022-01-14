قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجامعة الفيوم مناقشة دور الإعلام في الثقافة والمعرفة تحت إشراف رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، فقدمت الندوة افتراضية تحمل عنوان دور الإعلام العلمي في الثقافة والمعرفة، حيث قام بتنظيمها مجلس بحوث الثقافة العلمية والمعرفة، فإنها تعتبر واحدة من التشكيلات العلمية داخل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رئاسة الدكتور محمد لبيب سالم والذي قرر المجلس، كما افتتح الندوة المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية دكتور أحمد جبر، وتمت الندوة بحضور دكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا، بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس وجمع من السادة أساتذة الجامعات وأيضا الإعلاميين والعلماء والمثقفين المصريين والكُتاب وطلاب الجامعات.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومناقشة دور الإعلام

قام الدكتور شريف قنديل والدكتورة دينا فاروق أبو زيد أعضاء مجلس الثقافة والمعرفة، ورئيس قسم الإعلام العلمي بجريدة الأهرام الأستاذ أشرف أمين، بالإشراف على الندوة وكان هدفها تقوية مفهوم الإعلام العلمي والخصائص المتعلقة به والأهداف والأشكال المختلفة له، وتم التأكيد في الندوة على أهمية الإعلام في نشر الثقافة العلمية والمعرفة في المجتمع المصري وفي الوطن العربي كله عن طريق تبسيط العلوم، بالإضافة إلى نشر المنهج العلمي في التفكير؛ بهدف جعل المعلومة العلمية عند المواطن موثقة، فيعمل على التطور العلمي والتقدم والرقي بالوطن.

وتم انتهاء الندوة بعدة توصيات هامة وتمهيد الطريق من أجل وضع خارطة طريق وطنية؛ بهدف تطوير والنهوض بالتخصص الأكاديمي المهني بين كافة الإعلاميين لمستقبل ثقافي معرفي أفضل.

بالإضافة إلى التقدم والنهوض بالإعلام العلمي الأكاديمي والعلمي عن طريق مخاطبة الجهات المعنية بالإعلام داخل مصر، كالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، من أجل مخاطبة المؤسسات الإعلامية وتحديد مساحات وفترات زمنية متعلقة بالإعلام العلمي يوميا، وأيضا مخاطبة أقسام وكليات الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة أيضا من أجل تخصيص مقرر تحت اسم الاعلام العلمي، بجانب دبلومات وبرامج دراسية أخرى للإعلام العلمي، بالإضافة إلى دورات ومسابقات تخص ذلك المجال للمحترفين فيه، كما أنها تقوم بتغطية اعلامية من أجل عرض كل القضايا ومناقشة نتائج الأبحاث العلمية وأيضا مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراة، ومن أجل صناعة العالم النجم من أجل توفير منسق للإعلام العلمي بالجامعات والمدارس بالإضافة إلى توفير مراجع علمية بالمؤسسات الإعلامية.