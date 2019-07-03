أعرف نتيجتك: ظهور نتيجة الدبلومات الفنية زراعي صناعي تجاري لعام 2019 موقع بوابة التعليم الفنى

اليوم تم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” برقم الجلوس ” المدارس ويمكن للتلاميذ الاطلاع عليها فى المدارس المخصصة بهم وتسلمت المديريات النتيجة من الكنترولات ولجان النسق والمراقبة وجارى تسليم القلة منها, ويمكن للتلاميذ الاطلاع عليها ومعرفة النتيجة بكل سهولة.



او يمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات لعام 2019 لجميع الفئات زراعى صناعى تجارى نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات

وقد كانت ” وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ” نشرت وصلة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث يمكنه الطالب الاستحواذ على نتيجتك برقم جلوسك.

وقد كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية “الدور الأضخم” للعام الدراسي 2018/2019.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 بعد طول انتظار اليوم كل الطلاب فى الثانوية فنية سواء كان زراعي او صناعي او تجاري يمكنك معرفة النتيجة بكل سهولة من موقع بوابة التعليم الفنى نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات ، نسبة كبيرة من الدبلومات الفنية هذا العام سوف يكملون الى كليات ومعاهد مثل اوائل الطلبة.

نتيجة دبلوم زراعة 2019

يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية الزراعية لعام 2019 الترم الثانى امتحان اخر العام بكل سهولة من الرابط التالى بدون قلك اضف رقم الجلوس فقط سوف تظهر لك نتيجة الشهادة ويمكنك التوجه الى المدرسة لمعرفة الدرجات.

برقم الجلوس اعرف نتيجتك

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

ادخل على موقع بوابة التعليم الفنى فقط اختر من القائمة نوع الدبلوم سواء كنت فى دبلوم زراعة أو دبلوم صناعة او دبلوم زراعة ثم اكتب رقم الجلوس وسوف تظهر لك النتيجة اما بالنجاح اول الدور الثانى ويمكنك التاكد من النتيجة والدرجات قم بزيارة المدرسة التي كنت فيها.