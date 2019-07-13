أعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بنسبة نجاح 78.6% عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس التي بلغت نسبة النجاح الطلبة 78.6%،لقد اعتمدت اليوم نتيجة الثانوية العامة 2019 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتحقيق نسبة نجاح للطلاب والطالبات بنسبة نجاح بلغت 78.6% بالقسم العلمي والأدبي ،وايضا الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب الثانوية العامة حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة مقسمين: 34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام،وكذلك في خلال الساعات القليلة يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال بوابة الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الثانوية العام عبر المواقع الرسمية بوزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2019،حيث يأمل جميع الطلبة بالتحقيق التفوق والدخول بعد ذلك كليات القمة التي يحلم بها كل طالب أو طالبة ،كذلك اليوم اعتمدت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وبلغت نسبة النجاح للطلبة 78.6% والإعلان عن قائمة أسماء أوائل الطلاب التي يبلغ عددهم 40 طالبا وطالبة مقسمين إلى 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام ،وايضا طالبين بمدارس المتفوقين STEM وطالب كفيف وباضافة 3 طلاب دمج ،وحيث بلغ أسماء الأوائل الطلاب في القسم العلمي 14 طالبا وطالبة ،و10 طلاب في قسم علمي رياضة و10 طلاب في القسم الـأدبي

روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019

يمكنكم الدخول إلى بوابة الثانوية العامة أو الدخول مركز معلومات وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة القسم العلمي والأدبي برقم الجلوس 2019 ،حيث تم إعلانها رسمياً اليوم واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.