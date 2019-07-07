أعرف نتائج المراسلة و المستوى|نتائج المراسلة الجزائر دورة افريل 2019 عبر موقع الديوان الوطني onefd.edu.dz.gov

ننشر لكم متابعينا نتائج المراسلة والمستوى في الجزائر 2019 عبر موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم ،حيث يبحث الطلاب والطالبات الجزائرين لمعرفة موعد ظهور نتائج امتحانت المستوى بجميع الولايات الجزائرية ،ولقد أعلن وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة المراسلة رسميا اليوم الأحد 7 يوليو 2019 ،ويمكنكم الاستعلام عنها نتائج المراسلة دورة أفريل 2019 الجزائرعبر موقع وزارة التربية الوطنية وموقع الديوان الوطني

نتائج امتحان المراسلة 2019 الجزائر

لقد ذكر مصدر بوزارة الديوان الوطني بأن نتائج المراسلة والمستوي في الجزائر ستظهر رسميا في 7 يوليو 2019،وكذلك سيتم إعلانها رسميا عبر موقع الرسمية بوزارة التربية والتعليم بالجزائر ،وأن الامتحانات المستوي تم للطلاب في يوم 19 أفريل 2019 وتمت على 4 مواد لكل مستوى بالاختبارات وحول حساب طريقة المعدل المستوى يتم احتساب ،ومعرفة نتائج المراسلة فيكون كل طالب حاصل على معدل 10/20 على الأقل، وإعلان نتائج المراسلة في دولة الجزائر ستكون بشكل تدريجي بالولايات ويمكنكم متابعة موقع الديوان الوطني للتعليم والتعليم .

الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر 2019

للحصول على نتائج المراسلة بالجزائر دورة أفريل من هنا من خلال الدخول لموقع الديوان الوطني للامتحانات

ولقد ظهرت نتائج المراسلة 2019 في بعض الولايات الجزائرية مثل اددار، بسكرة،تلمسان، سعيده، قسطنطينة، عيد الرفلي، ونحن بانتظار رفع باقي النتائج، ويمكنكم الدخول إلى الموقع بادخال رقم التسجيل ،واختيار الولاية التابعة لكل طالب او المركز التابع له،ثم كتابة السنة الراسية وتاريخ الميلاد ،ثم اختيار القسم ،ثم يتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالناجحين في نتائج المراسلة 2019 بالجزائر