أسقف مطرانية ببا يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس جامعة بني سويف في مجال خدمة المجتمع







قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف باستقبال الأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا والفشن وسمسطا، والقمص مكسيموس جرجس، بالإضافة إلى القس بولس رمزي في المطرانية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في عدد من المجالات الأكاديمية والتنموية والخدمية.







أسقف مطرانية ببا بجامعة بني سويف

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء الذي قد جمع بين الجهتين كان قد جاء بحضور السيد الأستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس جامعة بني سويف لقطاع خدمة المجتمع.







كما قد أوضح السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أثناء زيارة أسقف مطرانية ببا مدى وحدة وترابط الصف بين كل من قطبي الأمة، كما قد أعرب عن مدى سعادته وفرحته وتقديره لتلك الزيارة التي توحي بوجود مشاعر المحبة والأخوة العميقة بين كل من نسيجي الأمة، ومدى تضامنهم معًا في إطار واحد في مختلف المناسبات المشتركة من أبناء الوطن.

كما قد أكد السيد رئيس جامعة بني سويف على مدى حرص الجامعة على التعاون مع الكنيسة في مجال خدمة المجتمع، من أجل القيام بتقديم الخدمات المجتمعية لمختلف فئات وطبقات الشعب المصري المتنوعة.







دعوة “منصور حسن” إلى المؤتمر الأكاديمي

وعلى الجانب الآخر يذكر أن الأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الكرام قد قاموا بدعوة السيد رئيس جامعة بني سويف من أجل المشاركة في المؤتمر الأكاديمي الذي تقوم بتنظيمه مطرانية ببا عن التراث القبطي، والذى يعتبر المؤتمر الأول من نوعه في منطقة شمال الصعيد، ويأتي ذلك المؤتمر الأكاديمي بمشاركة مجموعة متنوعة من الأساتذة المتخصصين في مجال التراث القبطي وذلك في مختلف الجامعات المصرية .