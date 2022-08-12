تساءل العديد من المعلمين المتقدمين لوظائف تعليمية مختلفة تابعة إلى وزارة التعليم في المملكة السعودية عن أبرز تفاصيل أسئلة المقابلة الشخصية لشغل وظيفة تعليمية، والطرق الصحيحة للإجابة عنها، كما تساءل البعض أيضاً عن أهم خطوات الإجابة عن تلك المقابلات من خلال نظام جدارة الإلكتروني ، خاصة وأن وزارة التعليم قد أعلنت عن أسماء المعلمين المرشحين مبدئياً لشغل ما يصل إلى نحو 11547 وظيفة تعليمية.

أسئلة المقابلة الشخصية لشغل وظيفة تعليمية

بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن أسماء كافة المعلمين المرشحين لوظائف تعليمية مختلفة التخصصات رجال ونساء، يصل عددها إلى نحو 11547 وظيفة، وذلك بنظام التعاقد الرسمي في جميع أنحاء مناطق المملكة السعودية للعام الدراسي 1444.

تساءل العديد من المعلمين المقبولين عن أبرز التفاصيل الخاصة بنظام أسئلة المقابلة الشخصية لشغل وظيفة تعليمية، قبل البدء في دخول اختبار جدارة الوظائف التعليمية 1444، وذلك في مختلف التخصصات، حيث تكون تلك الاختبارات بمثابة تمهيد لاختيار من بين المرشحين بعد استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بشغل الوظيفة في مقر إدارات التعليم خلال المدة المحددة.

أسئلة اختبارات المقابلة الشخصية

تزايد بشكل كبير بحث العديد من المواطنين في المملكة السعودية عن أسئلة اختبار المقابلة الشخصية التي يخضع لها كل مرشح من مرشحين الوظائف التعليمية التابعة إلى وزارة التعليم، وذلك بشكل إلكترونياً من خلال حساب كل متقدم شخصي في نظام جدارة الإلكتروني التابع إلى منصة مسار، لبدء اختيار المرشحين خلال المدة ما بين 16 إلى 27 محرم 1444.

الأسئلة التربوية

بالإضافة إلى أسئلة التخصص لذا يجب مراجعة المناهج الدراسية للصفوف التعليمية في مادة تخصصك.

شروط شغل الوظائف التعليمية 1444

يجب على كل متقدم أو مرشح استيفاء جميع المتطلبات من بينها تقديم أصل بطاقة الأحوال.

أصل من الوثيقة الجامعية.

السجل الأكاديمي.

شهادة الدبلوم التربوي إن وجدت.

الرخصة المهنية.

بالإضافة إلى أن جميع المقابلات الشخصية تتم من خلال مقر الإدارة التعليمية الرسمية التابع لها وليس في الخدمة المدنية، ويصل لكل مرشح من المعلمين تفاصيل بموعد ومقر المقابلة في رسالة نصية على الهاتف الجوال، وتتمثل مصوغات واشتراطات الوظيفة في اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي، مع توافر جميع الشروط المطلوبة لكل تخصص من الوظائف التعليمية