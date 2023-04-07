أرقام جلوس الصف التاسع 2023 اليمن رسميا بالخطوات اعرف رقمك

أتاحت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الصف التاسع 2023 اليمن إلكترونيا عبر رابط الإدارة العامة للاختبارات، حيث تتم آلية الحصول على رَقَم الجلوس عن طريق كتابة الاسم رباعي ثم الضغط على أيقونة البحث، تجد بعدها جميع التفاصيل الموضح بها ( مكان الاختبار ورقم الجلوس واسم المدرسة ) وغيرها من بيانات الطالب، لذا نقدم لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية خطوات الاطّلاع على أرقام جلوس الطلبة بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الصف التاسع 2023 اليمن

الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على أيقونة ( تاسع ثانوي ).

أكتب الاسم في المربع الفارغ.

الضغط على أيقونة (البحث عن رقم الجلوس).

ظهر أمامك أسمك ورقم الجلوس.

اضغط على أيقونة طباعة.

تظهر أمامك جميع بيانات الطالب (اسم الطالب، رَقَم الجلوس، المركز الاختباري، المدرسة، المديرية، محل الميلاد، تاريخ الميلاد).

ينبغي أن تحصل على النسخة الأصلية من رَقَم جلوس سواء من المدرسة أو أي مِطْبَعَة.

في حالة وجود أي أخطاء اضغط على مربع الدخول مرة أخري.

موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية اليمنية الانتهاء من رفع أرقام جلوس الصف التاسع يوم العاشر من رمضان 1444، حيث تجاوز أعداد المرشحين نحو ( 265324 ) طالب وطالبة، فيما أكد مدير عام الاختبارات أنه بإمكان التلاميذ الحصول على رَقْم الجلوس ومراكز الاختبارات عن طريق زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.

رَقَم الشكاوى والاستفسارات

وفرت وزارة التربية اليمنية عدة طرق للتواصل مع الطلبة، منها أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية كالتالي:

رَقَم الهاتف: 9671540317.

البريد الإلكتروني: info@yemenexam.com.

الرسائل الإلكترونية: يجب تسجيل أسمك رباعي، البريد الإلكتروني، الموضوع، الرسالة، كتابة الرمز المرئي، الضغط على أيقونة إرسال.

إلي هنا وصلنا لنهاية هذا التقرير إذا لم تتمكن عزيزي الطال من معرفة رَقَم جلوسك سجل لنا في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال أرقام جلوس الصف التاسع 2023 اليمن.