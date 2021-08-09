أرقام الجلوس ومقار اللجان لإمتحانات التقديم بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة

في ظل التجهيز للنهوض بالطاقة النووية في مصر تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية لبناء كوادر يتم تدريبها للاعتماد عليها في الفترة القادمة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بموعد امتحانات القبول للطلبة المتقدمين للمدرسة التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بمطروح وذلك بعد تقديم الملفات وتم استيفاء الشروط فيهم حيث تجرى الامتحانات يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية أثناء أداء الامتحانات بمقر اللجان، ومن خلال تلك التقرير سوف نوضح لكم كيفية الحصول على ارقام الجلوس ومقر اللجان الخاصة بامتحانات المدرسة التكنولوجية للطاقة النووية.

موعد الاختبارات في المدارس الفني التكنولوجي للطاقة النووية في الضبعة

وقد أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم من أجل استقبال دفعة جديدة من طلاب هذا العام للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة بمطروح على أن تبدأ الاختبارات اليوم الأحد والاثنين الموافق 8 و9 أغسطس 2021.

طريقة معرفة رقم الجلوس

ويمكنك معرفة رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان من خلال الرابط التالي : “رابط معرفة ارقام الجلوس في المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية“.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم الفني قامت بالإعلان عن ارقام الجلوس بالإضافة إلى مقر اللجان للطلاب المتقدمين وذلك عن الطلاب المتوافق عليهم ومطابقين للشروط المعلن عنها من الوزارة، وذلك في يوم الاحد والاثنين الحاليين، ويجب على الطلاب متابعة وبشكل مستمر الموقع الرسمي من أجل طباعة رقم الجلوس والتوجه إلى مقر الامتحانات في المواعيد المعلن عنها.