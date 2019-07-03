أخيرًا.. تنسيق الدبلومات الفنية 2019 | هنا رابط وقواعد التنسيق للكليات والمعاهد لطلاب “التجارى، الزراعى، الصناعى، والفندقى” نظام 3-5 سنوات

نقدم لكم من خلال موقع “نجوم مصرية” تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وكافة ما يخص وقواعد وحدد الإلتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بكافة الشعب- تجارى، صناعى، زراعى، فندقى، وذلك بعدما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، خلال مؤتمر صحفى، عُقد الإثنين الماضى، كما أعلن ايضًا من خلاله عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وعن موعد تسجيل الرغبات لطلاب شهادات الدبلومات الفنية لجميع الشعب نظام 3-5 سنوات؛ قال أحد مسئولى وزارة التعليم العالى أن موقع التنسيق يبدأ العمل فى استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية بالتزامن مع طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، والتى من المقرر أن تبدأ خلال منتصف أغسطس القادم.

وأشار المسئول أن الوزارة تخصص كل عام أماكن بالكليات مدعومة بأجهزة الكمبيوتر لتسهيل عملية تسجيل الرغبات تحت إشراف المسئولين بكل كلية، مشيرًا إلى زيادة عدد الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام عبر بوابة التنسيق الإلكترونى لـ 75 رغبة بدلا من 60، ليتساوى بذلك طالب الدبلوم الفنى لطلاب الثانوية العامة.

الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الآن الإطلاع على توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة الحكومة المصرية، والتى يوجد بها تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضى لجميع الكليات والمعاهد المتاحة، ويتاح الآن أمام الطلاب الإطلاع على ما يلى:

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية، شعبة “الصناعى” 5 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية شعبة “التجارى” 5 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية شعبة “الزراعي” 5 سنوات.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2019 / 2018.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلوم الفنى شعبة “الصناعى” 3 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية شعبة “التجارى” 3 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية شعبة “الزراعى” 3 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية شعبة “الفندقي” 3 سنوات

كل هذا ستجدونه عبر موقع “بوابة الحكومة المصرية“.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ويرغب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2019 فى معرفة قواعد التنسيق بالكليات والمعاهد، لذا فقد حدد مكتب التنسيق الآتى: المجموع الكلى لدرجات الشهادة الثانوية الفنية، نظام 3-5 سنوات هو أساس التفرقة بين الطلاب في القبول، حيث يأتى ذلك وفقًا لترتيب رغباتهم والشروط الخاصة بكل كلية أو معهد وايضًا التوزيع الجغرافى.

يتم ترشيح الطلاب أولا لجميع الكليات التى بها نظام الانتساب الموجه والتى هى كالتالى:

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

الخدمة الاجتماعية.

مع العلم أن الترشيح سيكون بأسبقية المجموع وحسب ترتيب الرغبات.

يلتزم طلاب الدبلومات الفنية 2019 بالدراسة فى المعاهد المتاحة التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي فقط، والتى هي كالتالي :

معاهد فنية.

معاهد تجارية.

معاهد صناعية.

معاهد سياحية.

يسمح لطلاب الدبلومات الفنية 2019 بتسجيل رغباتهم فى المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة – بمصروفات – فهى تكون بنظام الانتظام وليس الانتساب الموجه.

يقوم الطالب الذى سجل رغباته فى المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة- بمصروفات –بالتوجه للمعهد الذى ظهر بنتيجة التنسيق وأخذ موافقة من المسؤولين الإداريين بالمعهد على قبوله فيه، وإذا لم تم ذلك يعتبر هذا الترشيح مرفوض.

الاوراق المطلوبة لتقديم تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بطاقة الترشيح. أصل استمارة النجاح – 3 صـور منها. أصل شهادة الميلاد – 3 صـور منها. صورة البطاقة الشخصية (ان وجدت). 8 صـور شخصيه مقاس (4X6). استمارة 2 جند (للذكور فقط). استمارة 6جند (للذكور فقط).

ضرورة وضع هذه الاوراق فى ملف (دوسيه).

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وكان ماراثون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2018 انطلق فى 18 مايو، وانتهى في 1 يونيو الماضى، بحضور مايقرب من 757 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وفيما يلى نرصد لكم إحصاء بنتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات للدور الأول 2019.