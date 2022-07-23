أخر كلام.. متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية بعد التعديل الجديد

الكثير يتسأل متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية؟ والآن اعلن وزير التربية والتعليم اسماعيل بن محمد الشيخ ان فترة والتصحيح والتأهيل الاكاديمى الجديدة ستبدأ يوم الاحد/21/1/443 هجرياً، وتنتهي يوم الخميس/12/1/443 هجرياً، سيكون هناك 12 يوم عطلة خلالها لكي يتم بداية العام الدراسي الجديد.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية

قال الوزير إن العام الدراسي القادم سيكون فيه ثلاثة فصول دراسية يتألف كل منها من 13 أسبوعاً، وعطلة لمدة أسبوع بين كل فصل دراسي وعام، وذلك خلال مؤتمر صحفي للتعريف بآلية التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444 هـ، وقال شيء آخر إنه سيتم إضافة مواد جديدة في العام التالي، وسيتم استخدام إجراءات أفضل، وسيكون هناك 12 استراحة في عام أكاديمي واحد، مشيراً إلى أن منصة مدرستي حطمت الأرقام القياسية العالمية، كما أكد على الحاجة الملحة للحصول على لقاح كورونا قبل أكبر شهر أغسطس.

وتابع الوزير “نحن واثقون من حضور الفصل الدراسي المقبل وفي حال تعمقت الحالة الصحية، سنستخدم التعليم المختلط “. لقد حانت اللحظة أكد الوزير السعودي أن وزارة التربية والتعليم تواصل عملية إصلاح النظام التعليمي من خلال القيام بأفضل الاستثمارات لزيادة مستوى فعاليته بما يتماشى مع أهداف تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، وبذلك لقد تعرفنا على متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية.

آلية التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444 في السعودية

تسعى الإستراتيجية التعليمية للعام الدراسي الجديد إلى نقلة متميزة في إبداع التعليم ونواتجه التعليمية، وأكد الوزير الدكتور الشيخ لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم على سرعة الإصابة بفيروس كوفيد 19، تعتبر بيئة العمل خطرًا كبيرًا، حيث ينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، لذلك من المهم التطعيم قبل الشهر الأكثر خطورة من أغسطس 2022، بالإضافة إلى ذلك من المهم ضمان الحضور المنتظم للفصل الدراسي من العملية التعليمية للموسم الأكاديمي القادم وكل هذا ذات تنظيم في غاية الأهمية.