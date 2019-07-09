أخر تطورات مرحلة تصحيح الثانوية العامة 2019

شارفت رحلة الثانوية العامة 2019 على الاٍنتهاء فاٍنه لا يتبقى سوى وضع أخر الخطوات في عملية التصحيح و سوف يتم الاٍنتقال بعد ذلك اٍلى مرحلة التنسيق و سوف نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية أخر أخبار عملية التصحيح و الكنترولات المختلفة في ثانوية عامة2019 حيث ختمت الكنترولات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى عملية التصحيح نهائياً و هناك مؤشرات أن نسبة النجاح مرتفعة ،و تم أيضاً الانتهاء من تصحيح المواد التي لا تضاف للمجموع مثل الاٍقتصاد و التربية الدينية و الاٍحصاء ،وأنتهت عملية تصحيح مادة اللغة العربيةو تخطت نسبة النجاح 95% ،و تم اٍنتهاء تصحيح مادة الفيزياء و شهدت اٍرتفاع نسبة النجاح ،أما عن مادة التاريخ تجاوزت نسبة النجاح ال80% من نسبة النجاح لعينة عشوائية ،وتم أيضاً الانتهاء من ماده الجغرافيا في العديد من من الكنترولات و القطاعات، وشهد أيضاً أن أعلى نسبة نجاح كانت في مادة الفلسفة و المنطق حيث شهدت الاٍرتفاع اٍلى ما تجاوز نسبة96% ، أما عن فرع الميكانيكا تم الانتهاء تماماً منها و حصل ما يقارب من 110 طالب على الدرجة النهائية ،وأنه لا يتبقي اٍلا الاٍنتهاء من الخطوات الأخيرة في بعض المواد مثل الكيمياء و اللغة الأجنبية الثانية و بعد ذلك ستقوم جميع الكنترولات بعمل مراجعة على المواد و مطابقة الرقم السري مع سيلبس كراسة الاٍمتحان الخاصة بكل مادة ، و سوف نقوم باٍعلامكم أخر التطورات حول النتيجة من خلال موقعكم نجوم مصرية.