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أخر تطورات مرحلة تصحيح الثانوية العامة 2019

كتب Muhammad Faroukفي آخر تحديث
أخر تطورات مرحلة تصحيح الثانوية العامة 2019

شارفت رحلة الثانوية العامة 2019 على الاٍنتهاء فاٍنه لا يتبقى سوى وضع أخر الخطوات في عملية التصحيح و سوف يتم الاٍنتقال بعد ذلك اٍلى مرحلة التنسيق و سوف نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية أخر أخبار عملية التصحيح و الكنترولات المختلفة في ثانوية عامة2019 حيث ختمت الكنترولات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى عملية التصحيح نهائياً و هناك مؤشرات أن نسبة النجاح مرتفعة ،و تم أيضاً الانتهاء من تصحيح المواد التي لا تضاف للمجموع مثل الاٍقتصاد و التربية الدينية و الاٍحصاء ،وأنتهت عملية تصحيح مادة اللغة العربيةو تخطت نسبة النجاح 95% ،و تم اٍنتهاء تصحيح  مادة الفيزياء و شهدت اٍرتفاع نسبة النجاح ،أما عن مادة التاريخ تجاوزت نسبة النجاح ال80% من نسبة النجاح لعينة عشوائية ،وتم أيضاً الانتهاء من ماده الجغرافيا في العديد من  من الكنترولات و القطاعات، وشهد أيضاً أن أعلى نسبة نجاح كانت في مادة الفلسفة و المنطق حيث شهدت الاٍرتفاع اٍلى ما تجاوز نسبة96% ، أما عن فرع الميكانيكا تم الانتهاء تماماً منها و حصل ما يقارب من 110 طالب على الدرجة النهائية ،وأنه لا يتبقي اٍلا الاٍنتهاء من الخطوات الأخيرة في بعض المواد مثل الكيمياء و اللغة الأجنبية الثانية و بعد ذلك ستقوم جميع الكنترولات بعمل مراجعة على المواد و مطابقة الرقم السري مع سيلبس كراسة الاٍمتحان الخاصة بكل مادة ، و سوف نقوم باٍعلامكم أخر التطورات حول النتيجة من خلال موقعكم نجوم مصرية.

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عن الكاتب

Muhammad Farouk

طالب جامعي، أعمل كاتب في موقع نجوم مصريه، و لدي هوايه الكتابه

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