أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 تعرف على المواد التي تم تصحيحها حتى الآن

ينتظر الآن جميع طلاب المرحلة الثانوية إعلان وزارة التربية، والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019، وقد أعلنت الصحف صباح اليوم عن أن هناك تقدم كبير نحو نهاية تصحيح امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب – علمي رياضيات، وعلمي علوم، وأدبي – وأنه تم الانتهاء من تصحيح عدد 10 مواد من المواد المطلوب تصحيحها في جميع كنترولات الثانوية العامة، وهذا يعني أنه قريبا سيتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد، ولكن ليست هذه هي الخطوة الأخيرة، هناك خطوة أخرى يعتبرها العاملين في الكنترول هي الأهم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 هي خطوة المراجعة.

المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها في نتيجة الثانوية العامة 2019

تم التأكيد على أنه انتهاء تصحيح 10 مواد من مواد الثانوية العامة، وهذه المواد كالتالي :

اللغة العربية.

اللغة الأجنبية الأولى.

الإقتصاد.

الإحصاء.

التاريخ.

الجغرافيا.

الإستاتيكا.

الديناميكا.

الأحياء.

الفلسفة.

الفيزياء.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

تنتشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة عن موعد نتيجة الثالث الثانوي 2019، ولكن مثل كل عام فإن النتيجة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر يوليو 2019، ولكن لم تحدد وزارة التربية، والتعليم حتى الآن أي موعد رسمي لكي يتم فيه إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عقب نهاية جميع أعمال الكنترول.

خطوات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

هناك مجهود ضخم يقوم به العاملون في الكنترول قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وقد أشارت الوزارة إلى أنها لا تريد الضغط على العاملين في كنترول الثانوية حتى يأخذ كل طالب حقه في الدرجات، لذلك فإن الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ليست النهاية، ولكن هناك المرحلة الأهم هي مرحلة مراجعة درجات طلاب الثانوية للتأكد من عدم وجود أي أخطاء فيها، وأيضا التأكد من تصحيح جميع أجزاء الأسئلة، والتأكد من جمع جميع درجات الطلاب بشكل سليم لان العمل البشري لا يخلو من أخطاء.