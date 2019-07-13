أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر اليوم السابع

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد ظهر اليوم السبت 13 يوليو 2019، باعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول دور يوليو 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة للدور الأول 2019 نحو 78.6%، وذلك بارتفاع قدره 4.5% عن العام الماضي، ولهذا فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نسبة النجاح هذا العام تعد أفضل من العام الماضي.
رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر وزارة التربية والتعليم
قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل وعددهم 40 طالب وطالبه، في مختلف الشعب الثلاث، مشيراً إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2019، سوف يتم إعلانها عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفني، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي صباح الأحد الموافق 14 يوليو 2019 للإعلان عن تفاصيل النتيجة من حيث عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وعدد الطلاب الناجحين ونسبة المجاميع العالية بالنسبة لعدد الطلاب.
رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر جريدة اليوم السابع:-
قالت جريدة اليوم السابع بأنها صاحبة الحق الحصري في عرض نتيجة الثانوية العامة 2019 بالإضافة إلى رابط وزارة التربية والتعليم، ورابط جريدة اليوم السابع يمكن الدخول عليها من هذا الرابط، حيث يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة وتسجيل بياناتهم للحصول عليها، كما أكدت الجريدة في البيان بأن أية مواقع إلكترونية أخرى ليس لها الحق في عرض النتيجة.
التعليقات
سليمان حسين سليمان محمد. 919675
ابراهيم
محمد ابو العلا
سليمان حسين سليمان محمد رقم الجلوس 919675
دعاء الله خالد ناصر
ياسمين أحمد عبدالواحد الغنام
رقم الجلوس:٥١٥١٤٨
شكرا
نورا سعيد محمود بسيونى
رقم الجلوس ٦٠٣١٩٢
محمود عصام فتحي ابراهيم 414144
سيف ايمن فتحي
آسر محمد علي زينهم ..110184
هاجر السيد عبدالعظيم السيد محمد
411732
رحاب فوزى عبدالمنعم حسن ٣٢٣٤٠٠
٢٥١٧٢٠ / ٢٤٩٢٤٣
شيماء أشرف محمد البكري
149445
محمد حمدي عبد الحميد محمود على
ادبي
440852
رقم الجلوس 310100
هاجر محمد ابراهيم 1005879
انا غبي ومتخلف وعبيط وكل حاجة وحشة
نتيجة الثانويه 406628
رقم الجلوس ٤٩٣٦٥٣
684041 علم رياضه
سندس جمال مصطفي رقم الجلوس ٨٣٤٦٢٢
سليمان حسين سليمان محمد رقم الجلوس 919675