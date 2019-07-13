أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر اليوم السابع

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد ظهر اليوم السبت 13 يوليو 2019، باعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول دور يوليو 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة للدور الأول 2019 نحو 78.6%، وذلك بارتفاع قدره 4.5% عن العام الماضي، ولهذا فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نسبة النجاح هذا العام تعد أفضل من العام الماضي.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر وزارة التربية والتعليم

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل وعددهم 40 طالب وطالبه، في مختلف الشعب الثلاث، مشيراً إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2019، سوف يتم إعلانها عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفني، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي صباح الأحد الموافق 14 يوليو 2019 للإعلان عن تفاصيل النتيجة من حيث عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وعدد الطلاب الناجحين ونسبة المجاميع العالية بالنسبة لعدد الطلاب.

رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر جريدة اليوم السابع:-

قالت جريدة اليوم السابع بأنها صاحبة الحق الحصري في عرض نتيجة الثانوية العامة 2019 بالإضافة إلى رابط وزارة التربية والتعليم، ورابط جريدة اليوم السابع يمكن الدخول عليها من هذا الرابط، حيث يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة وتسجيل بياناتهم للحصول عليها، كما أكدت الجريدة في البيان بأن أية مواقع إلكترونية أخرى ليس لها الحق في عرض النتيجة.