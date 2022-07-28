آخر كلام .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 والرابط الرسمي المباشر

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021م، وذلك منذ أن انتهى آخر امتحان لجميع الشعب يوم 21 يوليو الجاري، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، وطلاب الشعبة العلمية “علوم” مادة الأحياء، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية “رياضيات”، امتحان الرياضيات التطبيقية – الاستاتيكا، وكانت امتحانات الثانوية العامة في هذا العام مثل العام السابق بنظام الاختبار من متعدد، مع تحديد الاختيارات في “البابل شيت”، ونوضح في تقريرنا التالي موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 والرابط الرسمي المباشر، وموضوعات أخرى ذات صلة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عن ظهور نتيجة الثانوية العامة غدًا الخميس 28 يوليو الجاري، وأنه تم الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد تحديد أوائل الثانوية والتي سوف يتم إعلانها الأسبوع المقبل، أما بالنسبة لموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، فسوف يتم إعلانها فور اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لها، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي المباشر

يتم في الوقت الحالي نشر مواقع غير رسمية، أنها سوف تقوم بنشر نتيجة الثانوية العامة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم، ويتسنى للطلاب معرفتها عن طريق تسجيل البيانات الكاملة للطلاب (الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف)، وأشار الدكتور طارق شوقي خلال تصريحات صحفية، أن نتيجة هذا العام الثانوية هذا العام ونسب النجاح، شبيهة للعام الماضي، وأن زمن المجاميع المبالغ والتي يحصل فيها الطلاب على 100% قد انتهت، وذلك بفضل التقييم الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

التصحيح الإلكتروني يضمن حقوق الطلاب

وتابع الوزير حديثه، أن تغيير نتائج الثانوية العامة أمر مستحيل، حيث يتم التصحيح بشكل إلكتروني مؤمن بالكامل، ما يضمن ويحفظ حقوق الطلاب، موضحًا أن من يقومون بترويج أي معلومات غير ذلك، هم جماعات تحترف النصب والاحتيال، مؤكدًا أن كل طالب سوف يحصل على حقه كاملًا غير منقوص .