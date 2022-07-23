آخر فرصة للي مطلعش مصيف.. التعليم تُعلن الخطة الدراسية للعام الجديد 2022/2023 وموعد عودة الدراسة

تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد عودة الدراسة مرة أخري وانتهاء الإجازة الصيفية، وذلك بعد إعلان الوزارة انتهاء اختبارات الدور الأول للثانوية العامة أمس الخميس 21 يوليو 2022، لتهنئ الوزارة الطلاب متمنيهم لهم التوفيق في النتيجة، وتُعلن عن ظهور النتيجة أول أسبوع في أغسطس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الاختبارات، وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور “طارق شوقي” على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، معلنه عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وموضحه تفاصيل الخريطة الدراسية.

الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأوضحت الوزارة تفاصيل الخطة الدراسية للعام الجديد لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة للغات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن العام الدراسي الجديد يبدأ من يوم السبت 24 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة 35 أسبوع درسي لينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023، لتتكون المدة الفعلية الدراسية بدون الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطالب 98 يوم للفصل الدراسي الأول، و96 يوم للفصل الدراسي الثاني، وأوضحت الوزارة بأن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعد ضمن أيام الدراسية الفعلية، ويتم احتسابها ضمن نسبة حضور الطالب، وأكدت الوزارة بأن الامتحانات الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بمدة أسبوع على الأكثر، ويتم تخصيص آخر أسبوع من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وكشفت وزارة التعليم عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يبدأ يوم السبت 12 فبراير 2023، ويستمر لمدة 96 يوم لينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 8 يونيو 2023، وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ولا يتم عقد أي امتحانات في شهر أبريل، وأعلنت الوزارة بأن مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم 3 يونيو 2023، وتبدأ اختبارات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023، بينما تبدأ اختبارات طلاب الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023.