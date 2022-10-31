فيديو.. Baidu الصينية تكشف عن سيارة Robo-01 الكهربائية بنظام الدفع الرباعي وقوة 544 حصان

كشفت شركة Baidu الصينية عن سيارة Robo-01 الكهربائية الجديدة والمتطورة، مع مواصفات تجعل منها واحدة من أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.

محرِّك سيارة Robo-01 الكهربائية

تعمل سيارة Robo-01 الكهربائية بنظام الدفع الرباعي مع محرِّكين كهربائيين بالمواصفات التالية:

قوة المحركات 544 حصان شدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا 3.9 ثانية قوة البطاريات تكفي لقطع مسافة 600 كلم تقريباً بالشحنة الكاملة

مواصفات هيكل سيارة Robo-01 الكهربائية الجديدة

من حيث الحجم والأبعاد جاءت سيارة Robo-01 الجديدة مشابهة لسيارات “Range Rover Velar” و “Changan Uni-K”، إذ حصلت على هيكل كروس أوفر انسيابي بتصميم مميز مع مصابيح أمامية وخلفية مُصممة بشكل فريد جداً، كما تمَّ استبدال القبضات التقليدية للأبواب بأزرار لمسية متميزة، وهذه أبعاد Robo-01 الجديدة.

طول السيارة 4 أمتار و85 سنتيمتر عرض السيارة 199 سم ارتفاع السيارة 161 سم المسافة بين محوري العجلات 300 سم

مميزات ومعايير الأمان في سيارة Robo-01 الكهربائية الجديدة

هذا وقد أوضحت الشركة أنَّ Robo-01 الكهربائية الجديدة تتمتع بمعايير أمان عالية مع نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع، كما تتضمَّن 12 كاميرا عالية الدقة و12 مستشعر يعمل بالأمواج فوق الصوتية، إضافة إلى معالجات Nvidia Orin X التي تساعد نظام الأمان على معالجة 5 ترليونات عملية في الثانية.

ميزات المقصورة الداخلية في سيارة Robo-01

تأتي سيارة Robo-01 الكهربائية الجديدة لتوفر للسائق والركاب أفضل معايير الحداثة والرفاهية، مع مقاعد جلدية مُجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد مع الكثير من وضعيات التحكم، إضافة إلى شاشات لمسية كبيرة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، لتمنح السائق تجربة قيادة رائعة في مختلف الظروف.