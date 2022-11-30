تتوفر بنسخة اقتصادية.. نيسان تعلن عن سعر ومواصفات أحدث سياراتها العائلية

أعلنت شركة نيسان، خلال الأيام القليلة الماضية، عن كافة مواصفات سيارتها الجديدة والتي جاءت تحت اسم “Serena”، والمتوقع أن تكون منافساً قوياً في سوق المركبات العائلية، حيث تم تصميمها بهيكل ميني فان أنيق، وزين الشكل الخارجي لها بطريقة مختلفة، وذلك عن طريق استخدام مصابيح مزينة بمجموعة من خطوط تعمل بأحدث تقنيات LED، مصنوعة من الكروم؛ لتوفير إضاءة ممتازة.

سعر أحدث سيارات نيسان العائلية

أكدت الشركة في بيانها على أنه من المتوقع أن يبدأ سعرها من 23 ألف دولار، وتأتي مع مجموعة من الإمكانيات التي وصفتها على أنها “فريدة”، ولعل أهمها:

جاءت قمرة السيارة مع ثلاثة صفوف من المقاعد المخصصة لـ 6 ركاب. السيارة بها أنظمة تدفئة فيها. تأتي السيارة مع أنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها السيارة زودت بواجهة قيادة جديدة تأتي مع شاشة أمام السائق. السيارة بها شاشة متطورة لمسية في المنتصف. الشاشة يوجد أسفلها لوحة رقمية للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.

‏مواصفات أحدث سيارات نيسان العائلية

تأتي السيارة مع هيكل يصل طوله إلى 4 أمتار و69 سنتيمتراً. يصل عرض السيارة إلى 169 سم. يصل ارتفاع السيارة إلى 187 سم. تأتي السيارة مع نظام مولتيميديا متطور. السيارة بها نظام جديد من شأنه أن يحافظ على الثبات على المنعطفات. ‏تأتي السيارة مع نظام لتثبيت السرعة أثناء السفر. السيارة بها حساسات للضوء. تأتي السيارة مع حساسات المطر. تأتي السيارة مع حساسات أخرى أمامية وخلفية.

طرازات سيارة نيسان العائلية الجديدة

قالت الشركة إنها سوف تتيح من السيارة نسخ مجهزة اقتصادية في استهلاك الوقود بمحركات هجينة، في حين أنها سوف تطرح النسخة الأساسية بعزم 150 حصاناً، وأكدت على وجود مساحة خلفية كبيرة للتخزين ونوهت إلى ذلك في الفيديو الترويجي للسيارة.