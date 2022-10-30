زيت المحركات الصناعي موبيل .. حماية فائقة وميزات متعددة

زيت موبيل هو الزيت الرائد في عالم السيارات، بسبب أدائه المتميّز وقدرته على تلبية المعايير الكبرى التي وضعتها شركات صناعة السيارات، واستطاع مسؤولو الشركة تخطّي هذه المعايير بسبب تواجد أهم ميزة به، وهي حماية المحرك من التآكل ومنع تكون الرواسب فيه.

ما هو زيت موبيل وما هي مكوناته؟

يتكوّن زيت موبيل من مجموعة من الزيوت عالية الأداء، التي تعمل على تنظيف محرك السيارة، لضمان عدم تآكله بمرور الوقت، لذلك فهو يعتبر من أفضل زيوت محركات السيارات، إذ إنه يوفّر المتطلبات الصارمة لكبرى شركات السيارات في العالم.

مميزات زيت موبيل

يتميز زيت موبيل بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من زيوت محركات السيارات، وهي كالتالي:

الأداء العالي المتطوّر.

يحمي محرك السيارة من البري والتآكل.

تركيبه الكيميائي يساعد على عدم تراكم الرواسب داخل المحرك، وهذا ما يجعل المحرك يعمل كالجديد لأطول فترة ممكنة.

يتميز بالقدرة على التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر المئوي، كما أنه يستطيع التدفّق في درجات الحرارة الشديدة.

له خاصية الانخفاض بشكل سريع لحماية المحرك من التآكل.

يمكن أن يعمل في درجات الحرارة العالية وفي أوقات الصيف الحارقة، إذ يستطيع العمل حتى في درجات الحرارة التي قد تصل إلى 200 درجة مئوية.

يوفر النظافة الفائقة للمحرك.

كيفية اختيار نوع الزيت المناسب للسيارة

توجد العديد من التفاصيل التي يجب الانتباه إليها عند اختيار نوع زيت سيارتك، ومن أهمها الاعتبارات التالية: